App Store soll KI-Zusammenfassungen von Rezensionen anzeigen

So wie es aussieht, wird der App Store schon bald automatisch generierte Zusammenfassungen der zu einer App veröffentlichten Bewertungen anzeigen. Apple will es Nutzern auf diese Weise ermöglichen, sich schneller einen Überblick darüber zu verschaffen, wie die jeweiligen Apps bei anderen Kunden ankommen.

Konkrete Hinweise auf diese Funktion hat das Apple-Blog 9to5Mac in Form eines offensichtlich an Entwickler gerichteten Informationstextes aufgetan. Darin heißt es, dass auf der Beschreibungsseite einer App eine Zusammenfassung der Bewertungen erscheinen kann, in der die am häufigst angesprochenen Punkte aufgeführt sind und zudem die allgemeine Stimmung in den Nutzerbewertungen zum Ausdruck kommt.

Die automatisierten Zusammenfassungen sollen regelmäßig aktualisiert werden, sodass auch neu hinzugekommene Bewertungen berücksichtigt werden. Entwickler haben dabei Apple zufolge jederzeit die Möglichkeit, nicht zutreffende Zusammenfassungen oder sonstige Probleme im Zusammenhang mit dieser Funktion zu melden.

Ableger von „Apple Intelligence“?

Für das Erstellen solcher Zusammenfassungen ist es natürlich nötig, dass die betreffende App überhaupt schon in ausreichender Anzahl bewertet wurde. Zudem wird von Apple in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Neuerung zunächst nur in ausgewählten Ländern und Regionen verfügbar sein wird.

Die Bereitstellung könnte im Zusammenhang mit der schrittweisen Freigabe von Apples „Apple Intelligence“ erfolgen. Es ist anzunehmen, dass die neue Funktion zumindest zu Teilen auf Apples neuen KI-Funktionen beruht.

Vergleichbare Funktion bei Amazon schon live

Alles in allem erinnert uns das an die von Amazon bereits genutzten KI-Zusammenfassungen der Kundenbewertungen. Bei dem Online-Händler sieht das dann so aus:

Amazon hat vor gut zwei Wochen angekündigt, durch künstliche Intelligenz unterstützte Funktionen zur Kundenberatung einzuführen. Die zu diesem Bereich zählenden Zusammenfassungen von Rezensionen sind mittlerweile auch bei Amazon.de aufgetaucht und setzen sich aus einem automatisch erstellten Text und einer Auflistung der am häufigsten genannten Schlagworte zusammen.