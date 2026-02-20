Zwei 30-Watt-Netzteile inklusive Kabel für zusammen 15 Euro

Der Anbieter Iniu bietet seine kleine USB-C-Ladegeräte über Amazon gerade zum Bestpreis an. Für ein Set mit zwei 30-Watt-Ladegeräten inklusive Kabel bezahlt man momentan lediglich 15,23 Euro.

Wenn man ein kompaktes Ladegerät für unterwegs sucht, ist dieses Angebot kaum zu schlagen. Bei den beiden Netzteilen handelt es sich um kompakte, auf GaN-Technologie basierende Modelle, die laut Hersteller 32 Prozent kleiner als das 30-Watt-Originalnetzteil von Apple sind und auch das schnelle PD-Laden unterstützen.

An der Gerätevorderseite findet sich jeweils eine Anschlussbuchse für USB-C und USB-A. Über USB-C kann das Ladegerät die volle Leistung von bis zu 30 Watt abgeben. Über USB-A verbundene Geräte können maximal 18 Watt beziehen, und wenn beide Anschlüsse gemeinsam genutzt werden, wird die Gesamtleistung auf jeweils 15 Watt aufgeteilt. Im Lieferumfang sind zudem zwei USB-C-Schnellladekabel des Herstellers enthalten.

Die zum Aktionspreis verfügbare Stückzahl dürfte begrenzt sein, zudem wird angezeigt, dass das Angebot zeitlich befristet ist. So wie es aussieht, spielt es keine Rolle, ob man Amazon Prime abonniert hat oder nicht.

100 Watt-Netzteil ebenfalls reduziert

Wer mehr Leistung benötigt, bekommt das 100-Watt-Netzteil von Topadre momentan zum vergünstigten Preis von 24,99 Euro. Hier stehen dann insgesamt drei Anschlüsse für USB-C, die jeweils bis zu 100 Watt abgeben können, und zusätzlich ein USB-A-Anschluss zur Verfügung. Auch hier verteilt sich die Gesamtleistung bei mehreren verbundenen Geräten entsprechend.

Iniu hat zwar auch ein 100-Watt-Netzteil im Angebot. Das erscheint uns für 29,99 Euro jedoch trotz des beigelegten Kabels der schlechtere Deal. Hier stehen nur zwei statt drei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung und zudem verzichtet dieses Modell auf die bei Topadre integrierte LED-Anzeige.