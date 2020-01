App-Store-Guthaben diese Woche mit 15% Bonus

Zum Start in die neue Woche haben wir zuerst einmal den Hinweis auf die die aktuelle iTunes-Karten-Aktion bei ALDI Süd. Dort könnt ihr in dieser Woche beim Kauf von Guthaben für den iTunes Store und den App Store einen Bonus in Höhe von 15 Prozent mitnehmen.

Die Aktion beginnt heute und läuft bis einschließlich Freitag, 18. Januar. Das Angebot gilt bei Kauf von Guthabenkarten für den App Store und iTunes im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro.

Wichtig: Der Bonusbetrag wird euch beim Einösen der Karte automatisch gutgeschrieben, allerdings muss diese dazu bis zum 1. Februar 2020 eingelöst werden. Ansonsten verfällt das Zusatzguthaben.