AirPods Pro erstmals nennenswert günstiger erhältlich

Über Amazon Frankreich sind die AirPods Pro (soweit wir wissen) erstmals mit nennenswertem Preisnachlass erhältlich. Per Mausklick lässt sich dort ein Rabatt in Höhe von zehn Prozent aktivieren. Inklusive Versandkosten bezahlen Besteller aus Deutschland dann 255,33 statt den üblichen 279 Euro.

Ihr könnt bei Amazon Frankreich ganz normal mit einem deutschen Amazon-Kundenkonto bestellen. Der Bestellvorgang verläuft analog, wer nicht französisch spricht, könnte allerdings durch den meist während des Bestellvorgangs angebotenen Testlauf von Amazon Prime ins Straucheln geraten, ignoriert das besser, damit ihr das nicht irgendwann wieder kündigen müsst, der Google Übersetzer bietet hier Unterstützung.

Achtet auf der Bestellseite der AirPods Pro bei Amazon.fr auf den per Häkchen aktiverbaren Coupon über 27,90 Euro direkt unter der Preisanzeige. Der Endbetrag abzüglich Rabatt wird am Ende des Bestellvorgangs im Einkaufswagen angezeigt. Als frühesten Liefertermin nennt Amazon Frankreich momentan den 23. Januar. Bitte beachtet, dass die Aktion sicherlich zeitlich begrenzt ist und möglicherweise bereits in Kürze nicht mehr verfügbar ist.