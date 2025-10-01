Nur noch 6 statt zuvor 15 Schritte
Epic: Verbesserte Installation sorgt für Zulauf bei alternativen App Stores
Epic hat interessante Zahlen zur Nutzung des Epic Games Store für iOS veröffentlicht. Wie der Anbieter mitteilt, haben die durch das Gesetz über digitale Märkte (DMA) herbeigeführten Verbesserungen zu einem signifikanten Anstieg der Nutzerzahlen geführt.
Konkret führt Epic den Erfolg auf den verbesserten Installationsprozess für alternative App Stores zurück. Die europäischen Gesetzgeber hatten von Apple verlangt, diesen Vorgang zu vereinfachen und zudem davon abzusehen, Nutzer mit Hilfe von Warnbildschirmen zu verunsichern oder gar von der Installation abzuhalten.
Installation von 15 auf 6 Schritte reduziert
Im Rahmen der im Juli mit iOS 18.6 veröffentlichten Umsetzung der EU-Auflagen wurde der Installationsprozess von 15 Schritten um mehr als die Hälfte auf lediglich sechs reduziert. Infolge dieser Änderungen sei die Zahl der abgebrochenen Versuche, den Epic Games Store zu installieren, deutlich gesunken. Während vor dem Update rund 65 Prozent der Versuche scheiterten, liege die Abbruchquote inzwischen bei nur noch rund 25 Prozent. Damit bewege sich die Erfolgsquote erstmals in einem Bereich, der mit Windows- und Mac-Systemen vergleichbar sei.
Epic hält seine Kritik an Apples App-Store-Angebot allerdings trotz der erfolgten Änderungen und der in der Folge verzeichneten Verbesserungen aufrecht. Der Anbieter vertritt die Auffassung, dass Apple mit zusätzlichen Gebühren, seinen restriktiven App-Store-Regeln und einem verpflichtenden Prüf- und Freigabeprozess weiterhin gegen das Gesetz über digitale Märkte verstoße. Aufgrund dieser Maßnahmen seien Konkurrenzangebote gegenüber Apples eigener Plattform weiter benachteiligt.
Alternativer App Store für Entwickler weniger attraktiv
Eine Folge dieser laut Epic wettbewerbswidrigen Handlungen sei es, dass weniger Entwickler dazu bereit sind, ihre Spiele über den Epic Games Store auf iOS zu vertreiben als über den Epic Games Store auf Android-Geräten.
Die Kritik von Epic richtet sich allerdings auch gegen Google. Im Gegensatz zu Apple habe Google den Installationsprozess für alternative Stores bislang nicht angepasst. Dies führe dazu, dass Installationen auf Android-Geräten in mehr als der Hälfte der Fälle abgebrochen würden.
Bin gespannt wann es wieder virenscanner für macOS und nun iOS geben wird. Nicht alles wird besser manches entwickelt sich dank EU wieder rückwärts.
Brauchst du einen Virenscanner bei macOS?
Wenn Apple kein Mist baut, ist das System genau so sicher wie zuvor auch.
@BrotUndRosen: Das ist so nicht ganz richtig.
Alleine mit der sogenannten Sideloading und den alternativen App-Marktplätzen tut sich doch schon die erste große Gefahr auf. Diese Stores unterliegen nicht den gleichen Sicherheitsprüfungen wie der Apple App Store.
Man braucht kein IT-Dozent an der Harvard sein, um zu erkennen, dass durch nicht geprüfte Apps Schadsoftware, betrügerische Zahlungsdienste Apps auf iPhones und Macs gelangen können. Dann müsste man sich tatsächlich irgendwann mal Gedanken um einen zusätzlichen Schutz machen.
@Tanner:
„Diese Stores unterliegen nicht den gleichen Sicherheitsprüfungen wie der Apple App Store.“ Das ist falsch. Apple selbst schreibt hier, dass auch Sideloading Apps im Rahmen der Notarization auf Malware überprüft werden: https://developer.apple.com/de/support/dma-and-apps-in-the-eu/
Der einzige Unterschied zu Apps aus dem App Store ist, dass diese auch auf folgendes untersucht werden: „…enforcement of content and commerce policies.“
@Tanner
Natürlich kann die externe App selbst, schädlich sein. iOS ist aber prinzipiell so aufgebaut, dass keine Gefahr für das System oder andere Apps besteht. Daran ändert auch die Öffnung nichts.
Dazu prüfte Apple ja weiterhin alle Apps auf Schadsoftware, auch die bei externen App Stores.
Genau so sieht es aus, denn jede App muss von Apple signiert werden, auch wenn sie über einen Drittanbieter Store kommt. Komplett identisch zur Software Distribution auf dem Mac, eigentlich sogar noch einen Tick sicherer, weil man auf dem Mac – zwar etwas umständlich – auch unsignierte Software starten kann.
@JD und @Tanner: Habt ihr ein Beispiel für eine betrügerische App aus einem alternativen Store? Für den AppStore gibt es ja genug.
Wer schützt euch denn in der realen Welt davor, keine Kreditkartendaten an Betrüger zu geben? Habt ihr da einen Betreuer? Habt ihr denn Angst, dass euch euer Betreuer die Sachen auf eurem iPhone installiert, oder habt ihr Angst, dass ihr selber aus versehen Apps per Sideloading installiert? Ich vermute, dass 99% der User intelligent genug sind, keinen alternativen Store zu benutzen, wenn die sowas nicht möchten.
Sehe ich nicht so. Wer Apps über alternative Stores bezieht, ist selbst verantwortlich. Die größere Auswahl ist kein Rückschritt.
Von der größeren Auswahl schreibt hier auch keiner. Es geht darum, ob durch die EU Forderungen gewisse Standards von Apple auf Kosten der Sicherheit aufgeweicht werden müssen, um den EU-Forderungen Genüge zu tragen.
Und welche Standards wären das? Betrügerische Apps finden sich zu Tausenden in Apples App Store.
na wir müssen zugeben, dass Apple sofort reagiert, wenn Schadsoftware entdeckt wird. Bei Android sieht das anders aus.
Zeit, dass diese unsympathische Firma mit nichts weiter als Daddelei ohne Mehrwert endlich pleite geht und Ruhe gibt.
Sooo schlecht ist Apple nun auch wieder nicht.
Weg mit der Verblödung der Kinder – Fortnite ist mit meinen Augen, die Verherrlichung von Gewalt.
Warum kommt eigentlich immer sofort das Argument auf, dass Malware rasant ansteigen werde, sobald es um Third-Party-App-Stores geht? Da wird einfach unüberlegt Apples Marketingsprech und Angstmache übernommen. Apple erklärt selbst (!), dass auch Third-Party-Apps auf Malware überprüft werden: https://developer.apple.com/de/support/dma-and-apps-in-the-eu/.
Sollte Malware also tatsächlich ein Thema werden, dann liegt das in erster Linie daran, dass Apple in seinem eigenen Prozess versagt hat.
Außerdem scheinen manche fälschlicherweise zu glauben, dass Apps aus Third-Party-App-Stores automatisch uneingeschränkt mehr Rechte auf dem iPhone erhalten. Diese Apps sind jedoch weiterhin an die Sandbox gebunden, verwenden dieselben APIs und haben keine Root-Rechte. Manchmal hat man den Eindruck, dass manche wirklich denken, eine Third-Party-App könne sofort die vollständige Kontrolle über das Gerät übernehmen.
Gut auf den Punkt gebracht.
Zudem werden alle Apps auch in den Third Party Stores von Apple signiert.
Viele fallen hier auf das Marketing von Apple rein. Passt gerade zum Zeitgeist, denn: Was hat die EU jemals für uns getan?
Find ich gut dass Epic sich hier einsetzt.
Profitieren wir alle gemeinsam davon.
Ich tatsächlich nicht, da ich diesen Haufen meiden werde.