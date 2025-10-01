Epic: Verbesserte Installation sorgt für Zulauf bei alternativen App Stores

Epic hat interessante Zahlen zur Nutzung des Epic Games Store für iOS veröffentlicht. Wie der Anbieter mitteilt, haben die durch das Gesetz über digitale Märkte (DMA) herbeigeführten Verbesserungen zu einem signifikanten Anstieg der Nutzerzahlen geführt.

Violett: iOS / Blau: Android

Konkret führt Epic den Erfolg auf den verbesserten Installationsprozess für alternative App Stores zurück. Die europäischen Gesetzgeber hatten von Apple verlangt, diesen Vorgang zu vereinfachen und zudem davon abzusehen, Nutzer mit Hilfe von Warnbildschirmen zu verunsichern oder gar von der Installation abzuhalten.

Installation von 15 auf 6 Schritte reduziert

Im Rahmen der im Juli mit iOS 18.6 veröffentlichten Umsetzung der EU-Auflagen wurde der Installationsprozess von 15 Schritten um mehr als die Hälfte auf lediglich sechs reduziert. Infolge dieser Änderungen sei die Zahl der abgebrochenen Versuche, den Epic Games Store zu installieren, deutlich gesunken. Während vor dem Update rund 65 Prozent der Versuche scheiterten, liege die Abbruchquote inzwischen bei nur noch rund 25 Prozent. Damit bewege sich die Erfolgsquote erstmals in einem Bereich, der mit Windows- und Mac-Systemen vergleichbar sei.

App-Store-Installation seit iOS 18.6

Epic hält seine Kritik an Apples App-Store-Angebot allerdings trotz der erfolgten Änderungen und der in der Folge verzeichneten Verbesserungen aufrecht. Der Anbieter vertritt die Auffassung, dass Apple mit zusätzlichen Gebühren, seinen restriktiven App-Store-Regeln und einem verpflichtenden Prüf- und Freigabeprozess weiterhin gegen das Gesetz über digitale Märkte verstoße. Aufgrund dieser Maßnahmen seien Konkurrenzangebote gegenüber Apples eigener Plattform weiter benachteiligt.

Zuvor waren es noch 15 Schritte

Alternativer App Store für Entwickler weniger attraktiv

Eine Folge dieser laut Epic wettbewerbswidrigen Handlungen sei es, dass weniger Entwickler dazu bereit sind, ihre Spiele über den Epic Games Store auf iOS zu vertreiben als über den Epic Games Store auf Android-Geräten.

Die Kritik von Epic richtet sich allerdings auch gegen Google. Im Gegensatz zu Apple habe Google den Installationsprozess für alternative Stores bislang nicht angepasst. Dies führe dazu, dass Installationen auf Android-Geräten in mehr als der Hälfte der Fälle abgebrochen würden.