App Store: Auf direktem Weg zur Update-Anzeige

iPhone-Anwender, die sich dafür interessieren, für welche der aktuell installierten Applikationen frische Updates verfügbar sind, müssen seit der Einführung von Apple Arcade einen Umweg in Kauf nehmen. Statt den App Store zu starten und dort direkt das Update-Tab aufzurufen, muss nun das Profil-Bild oben rechts in der „Heute“-Ansicht angewählt werden.

Vor allem der erzwungene Abstecher in die „Heute“-Ansicht, in der Apple regelmäßig Reklame für teure Play-to-Win-Spiele wie etwa „Clash of Clans“ macht, nervt viele Anwender dabei.

Glücklicherweise lässt sich der Update-Bereich auch direkt erreichen. Hier stehen euch zwei Wege zur Verfügung.

Langer Druck auf das App Store-Icon

Zum einen könnt ihr auf das Kontextmenü des App Stores ausweichen. Mit einem langen Druck auf das Icon blendet dieser vier Schnellzugriffe ein. Neben Käufe, Einlösen und Suchen gehört auch der Update-Bereich zu den offerierten Abkürzungen, der Tap katapultiert euch direkt in diesen.

Eigener Kurzbefehl

Alternativ dazu, lässt sich Apples Kurzbefehle-App zur Erstellung eines Kurzbefehls nutzen, der direkt den Update-Bereich ansteuert. Dafür müsst ihr lediglich die Webseite https://apps.apple.com/updates bzw. den Apple-spezifischen Link itms-apps://apps.apple.com/updates verlinken.

Über den alternativen Link https://apps.apple.com/search bzw. itms-apps://apps.apple.com/search lässt sich zudem direkt in die App Store-Suche eintauchen, ohne zuvor von der grellen „Heute“-Ansicht gestört zu werden.

Vorteil bei der Nutzung des Kurzbefehls: Dieser lässt sich mit einem eigenen Icon auf dem Homescreen ablegen und könnte hier das offizielle Apple-Icon des App Stores auf euren Geräten ersetzen.

Wie dieser Kurzbefehl umgesetzt werden könnte zeigt euch dieses Beispiel, das der Reddit-Nutzer ‚jakegh‘ hier veröffentlicht hat.