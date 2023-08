Inkbird IBT-26S: App-Grillthermometer funkt über Bluetooth und WLAN

Als Vorteil besonders beim Einsatz in der Küche empfinden wir die Tatsache, dass sich das Thermometer auch ohne die App verwenden lässt. Wer lediglich die aktuellen Gartemperaturen im Blick behalten will, kommt mit der Anzeige auf dem Display vollkommen aus. Das Thermometer lässt sich mit einem rückseitigen Klappfuß entweder leicht schräg aufstellen oder magnetisch an einer Metalloberfläche anbringen. Die Display-Helligkeit kann über die App verändert werden.

Ganz egal auf welche Weise ihr euer iPhone mit dem Inkbird-Thermometer verbunden habt, in der Folge werden die aktuellen Messwerte der verbundenen Sonden parallel zum Bildschirm des Thermometers auch in der iPhone-App angezeigt.

Mittlerweile setzt ja der größte Teil solcher Thermometer auf Akkus anstatt Batterien. So auch das Inkbird IBT-26S, der hier integrierte Akku sorgt dem Hersteller zufolge dafür, dass sich das Thermometer bis zu 32 Stunden am Stück verwenden lässt.

Letzteres lässt sich aber ebenso realisieren, indem man einen der vier Spieße mit einer der beiden mitgelieferten Halteklammern entsprechend im Backofen oder Grillraum befestigt. Steckt man diesen Fühler dann in die Buchse für die Umgebungstemperatur, so wird dieser Wert genauso neben der aktuellen Grilltemperatur auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

Insert

You are going to send email to