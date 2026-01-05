Soundcore Sleep A30 mit ANC: Aktuell mit 70 Euro Abzug erhältlich

Die speziell für den Einsatz im Bett konzipierten Soundcore Sleep A30 werden derzeit günstiger angeboten. Sowohl im offiziellen Onlineshop des Herstellers als auch bei Amazon liegt der Preis aktuell bei 179,99 Euro. Gegenüber dem bisherigen Verkaufspreis entspricht das einem Abschlag von rund 70 Euro.

Bei den Sleep A30 handelt es sich nicht um klassische In-Ear-Kopfhörer, sondern um ein Modell, das konsequent auf nächtliche Nutzung ausgelegt ist. Entsprechend setzt Soundcore auf eine besonders flache Bauform und sehr weiche Ohrpassstücke. Diese sollen sich der Ohrform anpassen und auch bei seitlicher Liegeposition möglichst wenig Druck erzeugen. Neben Silikonaufsätzen kommen passive Dämmeigenschaften zum Einsatz, die störende Geräusche bereits mechanisch abschwächen.

Schnarchmaskierung und ANC

Ergänzt wird dies durch eine aktive Geräuschunterdrückung. Die Sleep A30 sollen nicht nur gleichmäßige Umgebungsgeräusche reduzieren, sondern auch gezielt Schnarchen ausblenden. Anders als bei herkömmlichen ANC-Ohrhörern erfolgt die Geräuscherfassung dabei nicht ausschließlich über Mikrofone in den Ohrhörern selbst. Stattdessen übernimmt das Ladecase eine zentrale Rolle bei der Erkennung von Schnarchgeräuschen. Für die Funktion ist daher eine geeignete Platzierung des Case im Schlafzimmer notwendig.

Über die zugehörige App lassen sich zusätzlich Einschlaf- und Entspannungsgeräusche aus einer integrierten Audiobibliothek abspielen. Alternativ können Nutzer eigene Inhalte per Bluetooth streamen oder lokal gespeicherte Audiodateien nutzen. Die Steuerung erfolgt über berührungsempfindliche Flächen an den Ohrhörern, mit denen sich unter anderem Lautstärke und Wiedergabemodus anpassen lassen.

Die Laufzeit der Ohrhörer gibt der Hersteller mit bis zu neun Stunden an. Das Ladecase ermöglicht mehrere zusätzliche Aufladungen, sodass die Sleep A30 auch über mehrere Nächte hinweg ohne Steckdose auskommen.