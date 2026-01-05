Neueste Generation unterdrückt Schnarchgeräusche
Soundcore Sleep A30 mit ANC: Aktuell mit 70 Euro Abzug erhältlich
Die speziell für den Einsatz im Bett konzipierten Soundcore Sleep A30 werden derzeit günstiger angeboten. Sowohl im offiziellen Onlineshop des Herstellers als auch bei Amazon liegt der Preis aktuell bei 179,99 Euro. Gegenüber dem bisherigen Verkaufspreis entspricht das einem Abschlag von rund 70 Euro.
Bei den Sleep A30 handelt es sich nicht um klassische In-Ear-Kopfhörer, sondern um ein Modell, das konsequent auf nächtliche Nutzung ausgelegt ist. Entsprechend setzt Soundcore auf eine besonders flache Bauform und sehr weiche Ohrpassstücke. Diese sollen sich der Ohrform anpassen und auch bei seitlicher Liegeposition möglichst wenig Druck erzeugen. Neben Silikonaufsätzen kommen passive Dämmeigenschaften zum Einsatz, die störende Geräusche bereits mechanisch abschwächen.
Schnarchmaskierung und ANC
Ergänzt wird dies durch eine aktive Geräuschunterdrückung. Die Sleep A30 sollen nicht nur gleichmäßige Umgebungsgeräusche reduzieren, sondern auch gezielt Schnarchen ausblenden. Anders als bei herkömmlichen ANC-Ohrhörern erfolgt die Geräuscherfassung dabei nicht ausschließlich über Mikrofone in den Ohrhörern selbst. Stattdessen übernimmt das Ladecase eine zentrale Rolle bei der Erkennung von Schnarchgeräuschen. Für die Funktion ist daher eine geeignete Platzierung des Case im Schlafzimmer notwendig.
Über die zugehörige App lassen sich zusätzlich Einschlaf- und Entspannungsgeräusche aus einer integrierten Audiobibliothek abspielen. Alternativ können Nutzer eigene Inhalte per Bluetooth streamen oder lokal gespeicherte Audiodateien nutzen. Die Steuerung erfolgt über berührungsempfindliche Flächen an den Ohrhörern, mit denen sich unter anderem Lautstärke und Wiedergabemodus anpassen lassen.
Die Laufzeit der Ohrhörer gibt der Hersteller mit bis zu neun Stunden an. Das Ladecase ermöglicht mehrere zusätzliche Aufladungen, sodass die Sleep A30 auch über mehrere Nächte hinweg ohne Steckdose auskommen.
Die Bewertungen auf Amazon klingen leider nicht sehr vielversprechend :(
Die Idee ist nett, aber Schnarchen sind besonders tiefe Frequenzen, die auch von ANC nicht gut gefiltert werden kann.
… auch mit 100 Eur Rabatt nicht das Geld wert
Hast du die Kopfhörer getestet? Ich möchte mir die zulegen und interessiere mich vor allem für die negativen Punkte. Von den positiven kann man überall was lesen. Aber auch die sind willkommen.
Passform, ANC, Batterie, etc., stimmen die angegebenen Daten?
Danke schon mal für Feedback.
Ich habe die Kopfhörer seit ein paar Wochen und muss sagen, dass ich mich gut an die gewöhnt habe. Anfangs war es ein sehr drückendes Gefühl im Ohr und sehr unangenehm. Mittlerweile geht es, zum seitenschlafen wären sie mir aber zu unbequem. Akku hält gut durch und sie dichten gut ab. Die ANC Funktion ist im verglich zu den AirPods sehr schlecht, aber das war für mich nicht der Kaufgrund. Je günstiger sie werden, desto empfehlenswerter wird es.
Passform ist echt übel, drücken wenn man mit dem Ohr auf dem Kissen liegt. ANC ist gut, Schnarchen wird nicht wirklich unterdrückt!
Kann ich nicht bestätigen. Ich hatte die Dinger über Kickstarter erworben und muss sagen, dass sie jeden Cent wert sind. Ich kann deinen kurzen Kommentar nicht nachvollziehen. Entweder hast Du ein Problem mit der Marke oder generell eine Abneigung gegen Anker (und deren Submarken). Getestet hattest Du die Dinger nie.
Mehr haltlose Unterstellungen in 3 Zeilen waren nicht möglich. Top Olepelele!
@Slow mo: Du gehst ja vorbildlich voran, indem du eine Behauptung in den Raum wirfst ohne einer jeglichen Begründung. Deine Reaktion ist daher noch kindischer als dein vorheriger Post.
Die passform hat mir sehr gut gefallen…
DasvANC ist auch gut.
Schnarchmaskierung fand ich nicht so toll.
Was bei zweien nicht ok war: nach maximal 2 Stunden wurde die Verbindung unterbrochen. Und konnte nur wieder hergestellt werden wenn die in das Ladecase gelegt wurden um danach wieder eingsetzt und neu verbunden wurde…-
Also ich wär mal auf einen ehrlichen kritischen Test gespannt, vor allem als Seitenschläfer
Halten bei mir mindestens eine Nacht. Fallen gelegentlich raus. Aber das beste das ich bisher hatte. Podcasts zum schlafen super. Nc nutze ich kaum. Nach den firmwareupdates nahezu keine disconnects mehr. Die Vorgänger generation tuts aber genauso.
Absolut keine Kaufempfehlung. Ich hatte sie mir kurz vor Weihnachten zum gleichen Preis bei AMAZON gekauft. Nach zwei Wochen habe ich sie wieder zurück geschickt. Passform ist super. Hintergrundgeräusche sind ganz nett und als Seitenschläfer liegen sie sehr gut im Ohr.
Aber: ANC absolut nicht zu gebrauchen, so gut wie keine Geräuschunterdrückung. Auch die Schnarchmaskierung ist bei weitem nicht so, wie ich es mir vorgestellt und gewünscht hätte. Das Schnarchen wird nicht per ANC unterdrückt, sondern man kann die vorgegebenen Geräusche, Töne bzw Klänge abspielen lassen. Also, wenn ich schlafen möchte, ohne Schnarchgeräusche, muss ich mir andere Geräusche anhören, die das Schnarchen übertönen sollen. Für mich sehr enttäuschend und sinnbefreit….
Unterdrücken von Schnarchgeräuschen perfekt +1. Seitenschlafen geht gut. Aber: mit den grauen Aufsätzen kam es zu Empfindlichkeiten im Ohr.
Ich habe die Vorgänger, kann also zu ANC nichts sagen. Aber die Passform ist wirklich gut, kann ohne Probleme auf der Seite schlafen, man spürt sie quasi gar nicht. Verbindungsabbrüche habe ich auch nicht. Wenn man kein AMC braucht, sind die A20 eine günstigere Alternative.
Für das Geld bekomme ich eine Menge OHROPAX Ohrstöpsel. ;)
Danke für den Tip. Habe mir jetzt ein Satz Oropax gekauft (auf deine Empfehlung hin), allerdings bekomme ich keine Bluetooth Verbindung zu meinem iPhone hin. Was mache ich falsch, gibt es eine Lösung dafür. Anm.: habe schon versucht sie umzutauschen aber die Drogerie sagt die seien vom Umtausch ausgeschlossen. Also ist auch der Service bei der Alternative eher nicht zu empfehlen :)
Sau blöde Frage vielleicht, aber der „Nichtschnarcher“ sollte diese anziehen, nicht der Schnarcher?
Oh, wenn man den Titel nicht ganz liest und denkt 70€ ist aber ok für die Kopfhörer.
Ich nutze meine AirpodPro wenn ich was hören möchte zum einschlafen, dachte mir für 70€ könnte ich mir da ja was gönnen, dann halten die Airpods länger (so sind die nach ca. 3 Jahren durch). Aber für den Preis, dann kauf ich mir halt wenn nötig wieder neue Airpods
Was wohl der Ohrenarzt dazu sagt?
Ich fand die leider superunbequem zum Schlafen, darum habe ich die zurückgeschickt