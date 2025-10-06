Anything folgt auf Bitrig: Neue Welle von KI-App-Baukästen

Mit Anything startet eine weitere Plattform, die verspricht, komplette iPhone-Anwendungen ohne klassische Programmierkenntnisse zu erstellen und direkt im App Store zu veröffentlichen. Erst vor Kurzem hatten wir über die iOS-App Bitrig berichtet, die das sogenannte „Vibe Coding“ auf das iPhone bringt und SwiftUI-Anwendungen per Texteingabe generiert.



Mit dem wachsenden Angebot solcher Werkzeuge steigt jedoch auch das Risiko, dass zahlreiche Apps entstehen, deren Entwickler langfristig nicht in der Lage sein werden, sie zu warten oder gezielt anzupassen, wenn spezifische Probleme oder Nutzerwünsche auftreten.

KI übernimmt Planung und Umsetzung

Anything baut auf dem früheren Projekt Create auf und setzt nun stärker auf einen eigenen KI-Assistenten für die komplette Softwareentwicklung. Nutzer beschreiben ihre Idee in natürlicher Sprache, worauf der Assistent eine voll funktionsfähige iOS-Anwendung erstellt. Die KI versteht große Codebasen, kann Dateien an den richtigen Stellen ändern, Fehler eigenständig beheben und Projekte automatisch umstrukturieren, so zumindest das Versprechen der Macher. Sie recherchiert bei Bedarf externe Schnittstellen oder Dokumentationen und ergänzt Funktionen wie Benutzerkonten, Bezahlvorgänge oder Datenbanken ohne manuelle Einrichtung.

Anwendungen lassen sich sofort auf dem Smartphone testen und per Klick in den App Store einreichen, ohne dass Zertifikate oder Schlüssel verwaltet werden müssen. Parallel können Webversionen erstellt und direkt gehostet werden.

Gestaltung und Infrastruktur in einem Paket

Neben der Programmierung übernimmt Anything auch die visuelle Gestaltung. Ein speziell trainiertes Designmodell erstellt auf Basis einfacher Vorgaben komplette Layouts, die sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen und sowohl helle als auch dunkle Ansichten unterstützen. Typografie, Farben und Abstände werden ohne zusätzlichen Aufwand abgestimmt.

Ziel ist es, den gesamten Prozess von der Idee bis zur Veröffentlichung in einer Umgebung abzubilden. Ein Ansatz, der das Erstellen von Apps für Nicht-Programmierer erleichtert, aber auch die Gefahr birgt, dass viele der so entstehenden Anwendungen später nicht gepflegt werden.

Die Nutzung von Anything ist in einer kostenlosen Basisversion möglich, die monatlich 3.000 Credits bereitstellt und den Zugriff auf zentrale Funktionen wie Chat-Eingaben, Veröffentlichung und KI-Integrationen erlaubt. Wer mehr Interaktionen benötigt, kann auf kostenpflichtige Stufen wechseln: Das Pro-20k-Abo für 19 Dollar im Monat bietet unter anderem private Projekte, eigene Domains und die Möglichkeit, das Branding der Plattform zu entfernen. Für 49 Dollar pro Monat gibt es 50.000 Credits, während die Max-Variante mit 199 Dollar monatlich auf große oder stark frequentierte Apps zielt.