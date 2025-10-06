Ankers Laptop-Powerbank zum Prime Day erstmals unter 75 Euro

Im Rahmen der morgen startenden Prime Deal Days ist Ankers große Laptop-Powerbank mit 25.000 mAh Kapazität erstmals für 74,99 Euro erhältlich. Der mobile Akku mit fest integrierten USB-C-Kabeln eignet sich zum Laden von bis zu vier Geräten gleichzeitig und richtet sich insbesondere an Nutzer von MacBook, iPad und iPhone, die unterwegs auf hohe Ladeleistung angewiesen sind, um mehrere Tage zu überbrücken.

Die Powerbank stellt über USB-C bis zu 100 Watt zur Verfügung. Die kombinierte Gesamtleistung der Anschlüsse beträgt maximal 165 Watt. Zwei integrierte USB-C-Kabel (eines davon ausziehbar, das andere als Trageschlaufe nutzbar) ergänzen die üblichen USB-C- und USB-A-Ports.

Ein integriertes Display zeigt nicht nur die verbleibende Akkukapazität, sondern auch den aktuellen Stromfluss, die Anzahl der Ladezyklen und die verwendeten Anschlüsse. In der Praxis reicht die Kapazität aus, um ein iPhone etwa fünfmal oder ein MacBook Air rund eineinhalbmal vollständig zu laden.

Insgesamt drei interessante Vorab-Deals

Neben der Powerbank sind zwei weitere Zubehörprodukte des Herstellers so sehr im Preis reduziert, dass wir diese Deals als durchaus sehenswert bewerten. Darunter das neue, kompakte GaN-Netzteil mit vier Ladeanschlüssen, das sich insbesondere für den Einsatz am Schreibtisch oder auf Reisen eignet. Das 140 Watt starke USB-C-Ladegerät ist derzeit für 69,99 Euro statt regulär 89,99 Euro erhältlich.

Es bietet zwei USB-C-Ports für High-Speed-Ladung und ein integriertes Display zur Anzeige von Stromstärke, Temperatur und Anschlussbelegung. Ein spezielles Sicherheitssystem überwacht die Temperatur des Geräts fortlaufend.

Als weiteres Angebot ist die MagGo Powerbank mit 35 Watt ebenfalls um fast die Hälfte reduziert. Der Akku richtet sich insbesondere an Nutzer von Apples Computeruhr. Das kompakte Akkupack mit 10.000 mAh Kapazität ist offiziell für die Apple Watch zertifiziert und bietet neben einem integrierten USB-C-Kabel auch einen kabellosen Ladepuck für Apples Armbanduhr. Die Powerbank ist derzeit für 47,99 Euro statt 79,99 Euro erhältlich. Dank kompakter Bauweise eignet sich das Gerät auch für den Einsatz auf Reisen und im Flugzeug.