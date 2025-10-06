Drei interessante Vorab-Deals
Ankers Laptop-Powerbank zum Prime Day erstmals unter 75 Euro
Im Rahmen der morgen startenden Prime Deal Days ist Ankers große Laptop-Powerbank mit 25.000 mAh Kapazität erstmals für 74,99 Euro erhältlich. Der mobile Akku mit fest integrierten USB-C-Kabeln eignet sich zum Laden von bis zu vier Geräten gleichzeitig und richtet sich insbesondere an Nutzer von MacBook, iPad und iPhone, die unterwegs auf hohe Ladeleistung angewiesen sind, um mehrere Tage zu überbrücken.
Die Powerbank stellt über USB-C bis zu 100 Watt zur Verfügung. Die kombinierte Gesamtleistung der Anschlüsse beträgt maximal 165 Watt. Zwei integrierte USB-C-Kabel (eines davon ausziehbar, das andere als Trageschlaufe nutzbar) ergänzen die üblichen USB-C- und USB-A-Ports.
Ein integriertes Display zeigt nicht nur die verbleibende Akkukapazität, sondern auch den aktuellen Stromfluss, die Anzahl der Ladezyklen und die verwendeten Anschlüsse. In der Praxis reicht die Kapazität aus, um ein iPhone etwa fünfmal oder ein MacBook Air rund eineinhalbmal vollständig zu laden.
Insgesamt drei interessante Vorab-Deals
Neben der Powerbank sind zwei weitere Zubehörprodukte des Herstellers so sehr im Preis reduziert, dass wir diese Deals als durchaus sehenswert bewerten. Darunter das neue, kompakte GaN-Netzteil mit vier Ladeanschlüssen, das sich insbesondere für den Einsatz am Schreibtisch oder auf Reisen eignet. Das 140 Watt starke USB-C-Ladegerät ist derzeit für 69,99 Euro statt regulär 89,99 Euro erhältlich.
Es bietet zwei USB-C-Ports für High-Speed-Ladung und ein integriertes Display zur Anzeige von Stromstärke, Temperatur und Anschlussbelegung. Ein spezielles Sicherheitssystem überwacht die Temperatur des Geräts fortlaufend.
Als weiteres Angebot ist die MagGo Powerbank mit 35 Watt ebenfalls um fast die Hälfte reduziert. Der Akku richtet sich insbesondere an Nutzer von Apples Computeruhr. Das kompakte Akkupack mit 10.000 mAh Kapazität ist offiziell für die Apple Watch zertifiziert und bietet neben einem integrierten USB-C-Kabel auch einen kabellosen Ladepuck für Apples Armbanduhr. Die Powerbank ist derzeit für 47,99 Euro statt 79,99 Euro erhältlich. Dank kompakter Bauweise eignet sich das Gerät auch für den Einsatz auf Reisen und im Flugzeug.
Bester Akku!
Wollt ich auch schreiben.
Habe das Ding seit knapp einem Jahr und ich will es nicht mehr missen.
Finde die Anker Prime Modelle besser. Da kommt jetzt auch bald eine 300watt Variante die noch leichter und flacher ist als die schon vorhandene 250watt. Aber für den Preis ist sie gut.
Schade, das die Anker Prime Serie gefühlt nicht weiter verfolgt wird. Ich habe eine Powerbank und die Ladedock dazu und finde das System sehr komfortabel.
Beste Powerbank! Nutze sie täglich und sehr zufrieden!
Hab mir das Ding auch besorgt und bin echt angetan. Hat allerdings leider nur gereicht um mein 16″ MB Pro mit M2 Pro von 20% auf 85% zu laden und danach musste die PB erst mal abkühlen, bis ich sie wieder laden konnte. Aber dennoch ein tolles Teil!
Zum Vergleich: Hab noch ne 20.000er PB von Amegat mit 65W Leistung und die ist von 100% auf 48% Restkappa abgestürzt um die restlichen 15% im MacBook Pro nachzuladen ^^.
„… um mein 16″ MB Pro mit M2 Pro von 20% auf 85% zu laden und danach musste die PB erst mal abkühlen, bis ich sie wieder laden konnte. Aber dennoch ein tolles Teil!“
Wie du aus der Erfahrung auf dein Fazit kommst, verstehe ich nicht ganz. Ich würde erwarten, dass die PB selber rechtzeitig die Ladeleistung reduziert, um nicht komplett abschalten zu müssen für die Kühlung und auch nicht am Ende mit 5W zu laden. Also so toll empfinde ich das nun nicht.
Ich fänd’s gut, wenn die Kapazität solcher Powerbanks hier grundsätzlich auch spannungsunabhängig in Wattstunden (hier 90 Wh) angegeben würde.
Außerdem fänd‘ ich hilfreich, wenn erwähnt würde, ob sich die Kapazität innerhalb der Bestimmungen der Fluggesellschaften (max. 100 Wh) befindet.
Danke.
Erstmals ist so nicht korrekt. Ich habe sie im Juli bei Amazon (AnkerDE Store) auch zu dem Preis bestellt.