Deutsche Bahn: Live-Daten von ICE, IC und EC jetzt in Google Maps

Passend zur Hauptreise-Saison hat die Deutsche Bahn heute angekündigt fortan enger mit Googles Karten-Angebot Google Maps zusammenarbeiten zu wollen. Für eine bessere Reiseplanung soll die Bereitstellung von Echtzeitdaten sorgen, die die Bahn jetzt direkt an Google übergibt, sowie die bessere Integration des Ticketverkaufs.

Schon bislang ließen sich über Google Maps Echtzeitdaten der Hamburger Hochbahn AG abrufen, nun soll das Ende des vergangenen Jahres mit dem Hamburger Verkehrsverbund getestete Feature auch für Fernverkehrsreisen im Rest der Republik zur Verfügung stehen.

Die am Dienstagmorgen angekündigte Kooperation der beiden Unternehmen steht dabei auf zwei Säulen: Zum einen lassen sich in Google Maps fortan Live-Auskünfte zu Zügen einsehen. Zum anderen wird die Ticketbuchung dahingehend in Googles Kartenangebot integriert, dass diese ohne Umwege auf die Verkaufsportale von bahn.de beziehungsweise auf Mobilgeräten direkt in den DB Navigator weiterleitet und so den schnellen Kauf von Fahrkarten aus Googles Kartenanwendung heraus ermöglicht.

Echtzeitdaten aller Fernverkehrszüge

Nach Angaben der Bahn werden damit erstmals die Echtzeitdaten aller Fernverkehrszüge aus der Hand gegeben. Damit bietet der Routenplaner von Google Maps jetzt die Live-Auskunft zu täglich ~800 Zugfahrten mit ICE, IC und EC.

Darüber hinaus sollen auch Dienstmeldungen wie etwa Unwetterhinweise, Gleiswechsel und ähnliche Echtzeit-Informationen über Google Maps bereitgestellt werden.

Der Datenaustausch ist dabei lediglich ein erster Schritt der neuen Kooperation. Später im Jahr wollen Deutsche Bahn und Google gemeinsam an neuen Funktionen für die Routenplanung mit der Bahn arbeiten.

Michael Peterson, bei der Deutschen Bam als Fernverkehrs-Chef aktiv, kommentiert: