Anker Nano II: Neue Mini-USB-C-Ladegeräte erstmals mit Preisnachlass

Ergänzend hier noch der Hinweis auf den ebenfalls gerade vergünstigt erhältlichen PowerExpand 2-in-1-Speicherkartenleser von Anker. Das kompakte Zubehör in Form eines USB-Sticks ermöglicht des Einlesen von Speicherkarten in den Formaten SD und microSD sowohl über USB-C als auch USB-A. Anker bietet hier ebenfalls vorübergehend einen Rabattgutschein an, sodass der Endpreis auf 14,39 Euro fällt.

Das Modell Anker Nano II 30W wird regulär zum Preis von 34,99 Euro angeboten. Aktiviert man den 15-Prozent-Gutschein auf der Produktseite, so fällt der Preis für das Gerät an der Kasse auf 29,74 Euro.

Anker bietet seine seit diesem Monat erhältlichen USB-C-Ladegeräte vom Typ Anker Nano II erstmals im Preis reduziert an. Der Preis für die beiden kleineren Versionen mit 30 und 45 Watt Leistung lässt sich per Rabattgutschein reduzieren.

Insert

You are going to send email to