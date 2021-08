Anker Nano II: Mini-USB-C-Ladegeräte mit deutlich mehr Leistung

Die erneute Leistungssteigerung wird durch die Einführung einer neuen Generation der auf Galliumnitrid basierenden Ladetechnik GaN möglich. Als Ersatz für die sonst meist verwendete Silizium-Technik reduziert Galliumnitrid die Wärmeentwicklung beim Laden merklich, was eine deutlich kompaktere Bauweise ermöglicht. Die neuen Anker-Ladewürfel sind in der Folge teils um mehr als die Hälfte kleiner, als vergleichbare Apple-Ladegeräte und können das iPhone bis zu dreimal schneller laden, als das früher von Apple dem iPhone beigelegte 5-Watt-Ladegerät

Insert

You are going to send email to