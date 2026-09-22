Anker hat sein Kopfhörerangebot um drei weitere Modelle erweitert. Neu sind die offenen AeroClip 2, der Over-Ear-Kopfhörer Space 2 Pro und die In-Ears Liberty Buds 2. Alle drei Modelle setzen auf den KI-Chip Thus.

AeroClip 2 mit offenem Design

Die AeroClip 2 verfügen über ein offenes Design, bei dem der Gehörgang frei bleibt und Umgebungsgeräusche weiterhin wahrgenommen werden können. Für die Musikwiedergabe kommen 12 Millimeter große Treiber zum Einsatz, zudem wird der hochauflösende Bluetooth-Codec LDAC unterstützt. Bei Telefonaten soll der Thus-Chip Stimmen von störenden Hintergrundgeräuschen trennen und auch leises Sprechen besser verständlich machen.

Soundcore gibt die Akkulaufzeit mit bis zu acht Stunden an, zusammen mit dem Ladecase sollen bis zu 32 Stunden möglich sein. Zehn Minuten am Ladegerät sollen für weitere vier Stunden Wiedergabe genügen. Kabelloses Laden und Bluetooth 6.0 werden ebenfalls unterstützt. Die AeroClip 2 kosten 179,99 Euro.

Space 2 Pro mit acht Mikrofonen

Mit den Space 2 Pro bringt Soundcore zudem neue Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt, die auf dem seit dem Frühjahr erhältlichen Space 2 basieren. Beim Space 2 Pro kommen insgesamt acht Mikrofone für die aktive Geräuschunterdrückung zum Einsatz. Ihre Signale werden fortlaufend ausgewertet, um das ANC an die Umgebung anzupassen. Sechs Mikrofone sind für die Sprachübertragung bei Telefonaten zuständig.

Für die Musikwiedergabe hat Anker 35-Millimeter-Treiber verbaut. Die Wiedergabe lässt sich per Hörtest an das persönliche Hörvermögen anpassen. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 30 Stunden bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung und 60 Stunden ohne ANC angegeben. Fünf Minuten Ladezeit sollen Energie für weitere acht Stunden liefern. Der Preis für die neuen Soundcore Space 2 Pro liegt bei 199,99 Euro.

Liberty Buds 2 für 129,99 Euro

Das dritte neue Modell sind die Liberty Buds 2. Die In-Ears kosten 129,99 Euro und arbeiten mit acht Mikrofonen, um die eigene Stimme bei Telefonaten und Videokonferenzen zu erfassen und von Umgebungsgeräuschen zu trennen. Für die Audiowiedergabe kommen 9,2-Millimeter-Treiber zum Einsatz.

Der in allen drei Modellen verbaute Thus-Chip wurde bereits im Frühjahr vorgestellt. Die KI-Berechnungen werden direkt auf den jeweiligen Geräten ausgeführt. Dabei soll eine spezielle Speichertechnik den Energie- und Platzbedarf reduzieren und zugleich eine genauere Erkennung von Stimmen ermöglichen.