Anders als Spotify: Apple Music Jahrescharts und Replay verfügbar

Nur wenige Tage nach dem Platzhirschen Spotify hat auch Apple die Jahrescharts seines Musik-Streaming-Dienstes Apple Music vorgelegt und mehrere Wiedergabelisten bereitgestellt, die sowohl euren persönlichen Geschmack während des zurückliegenden Jahres als auch den ausgewählter Länder abbilden.





Die am häufigsten „shazamten“ Songs

Spannend finden wir dabei die Übersicht der am häufigsten „shazamten“ Songs. Also all jener Tracks, die von richtig vielen Anwendern durch die inzwischen zu Apple gehörende Musik-Erkennung gejagt wurden. Eine authentische Rangliste, die durch einen Impuls zustande gekommen ist: „Ich muss wissen was das für ein Song war“.

In diesem Jahr erstmals in den Apple Music Jahrescharts vertreten ist die neue „Top 100 2020: Most-Read Lyrics“ – also die Übersicht der 100 populärsten Songs, deren Liedtexte aktiv mitgelesen wurden, sowie die Orten, an denen die Top 25 Songs erstmals durch die Songerkennung Shazam identifiziert wurden. Laut Apple wurde der Track „Dance Monkey“ etwa erstmals in Düsseldorf durch die auch in Siri integrierte Funktion zur Musikerkennung ermittelt.

Die Top-100-Wiedergabelisten findet ihr unter:

Replay-Wiedergabelisten verfügbar

Die persönlichen Favoriten hat Apple derweil in den sogenannten Replay-Wiedergabelisten zusammengestellt, die sich unter dem Web-Link music.apple.com/de/replay abrufen lassen.

Was den Top-Song 2020, „The Box“ von Roddy Ricch angeht, hat Apple eine Handvoll Zahlen locker gemacht. So brachte es dieser allein in der Debütwoche auf 13,7 Millionen Wiedergaben. Bereit sin der zweiten Januarwoche kamen dann schon mehr als 30 Millionen Wiedergaben pro Woche zusammen. In der ersten Woche wurde Shazam 1 Million mal nach dem Song befragt, der Ende Januar den Platz 1 der Apple Music Top 100 Charts in 34 Ländern belegen sollte.

Top 10 der meist gestreamten Songs (Deutschland)

1. The Weeknd „Blinding Lights“

2. Tones And I „Dance Monkey“

3. Apache 207 „Roller“

4. Regard „Ride It“

5. SAINt JHN „Roses“

6. Apache 207 „Wieso tust Du dir das an?“

7. Apache 207 „200 km/h“

8. Topic & A7S „Breaking Me“

9. Ufo361 „Emotions“

10. Dua Lipa „Don’t Start Now“

Top 10 der am häufigsten „shazamten“ Songs (Deutschland)

1. The Weeknd „Blinding Lights“

2. SAINt JHN „Roses“ (Imanbek Remix)

3. Topic & A7S „Breaking Me“

4. Regard „Ride It“

5. Tones And I „Dance Monkey“

6. Robin Schulz Feat. Alida „In Your Eyes“

7. Zoe Wees „Control“

8. Jawsh 685 & Jason Derulo „Savage Love“ (Laxed – Siren Beat)

9. Riton & Oliver Heldens Feat. Vula „Turn Me On“

10. LA Vision & Gigi D’Agostino „Hollywood“

Top-Charts 2020: Die Text-Übersicht