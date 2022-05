Ancient Board Game Collection: App liefert Brettspiele mit Tradition

Den in Graz ansässigen Spiele-Entwickler Klemens Strasser kennt ihr vielleicht noch von seinem letzten Spiel, Letter Rooms, das wir im Oktober vorgestellt haben. Jetzt meldet sich Strasser mit einer interessanten Neuvorstellung zurück, die sich im App Store bereits vormerken lässt und ab 11. Mai zum Download bereitstehen wird.

Das neue Spiel trägt den Titel „Ancient Board Game Collection“ und ist kein Einzeltitel sondern eine Spiele-Sammlung, mit der Strasser traditionellen Brettspielen wieder neues Leben einhauchen will. So bietet die „Ancient Board Game Collection“ insgesamt neun unterschiedliche Brettspiele an zu denen über 1000 Jahre alte Spiele wie das Wikinger-Spiel „Hnefatafl“ oder das im antiken Rom populäre Spiel „Latrunculi“ zählen.

Neun traditionelle Brettspiele

Dabei betont der Entwickler, dass die Gestaltung der neun angebotenen Spiele jeweils von Designern aus den Ursprungsländern der Titel übernommen wurde und sich an den traditionellen Künsten des jeweiligen Landes orientiert. Während die grafische Gestaltung des Wikinger-Spiels „Hnefatafl“ auf Basis von Runen-Steinen von der Schwedin Albina Lind übernommen worden der Wikinger hätte sich der Designer im Pranuj Shreshtha um den Look des Games. „Bagh-Chal“ gekümmert, dessen Auftritt sich an der Einrichtung buddhistischer Tempel orientiert.

Multiplayer kostenlos annehmen

Die Ancient Board Game Collection wird sich kostenlos aus dem App Store laden lassen und setzt ein (unserer Meinung nach) mehr als faires Geschäftsmodell um. Alle Brettspiele lassen sich mit einer Einmalzahlung von 1,99 Euro freischalten. Einladungen zu Online-Multiplayer-Spielen können jedoch auch mit der Gratis-Version angenommen werden.

Neben ausführlichen Text-Anleitungen bietet die App einen lokalen Multiplayer-Modus und das gemeinsame Online-Spiel an, besitzt aber auch einen Übungs-Modus der das Spiel gegen den Computer ermöglicht.