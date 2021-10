SharePlay: Gemeimsam Filme sehen, Musik hören oder spielen

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch der sogenannte „Kids-Modus“ von Letter Rooms. Neben den 300 Standard-Levels gibt es nämlich auch 180 Level, die speziell für Kinder von 9 bis 11 Jahren gemacht wurden. Außerdem sind dem Entwickler zufolge alle Spielstufen für Personen mit Sehbehinderung oder motorischen Einschränkungen via VoiceOver und Sprachsteuerung optimiert.

Insert

You are going to send email to