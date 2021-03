Amazon Trade-In: Jetzt mit Sofort-Gutscheinen für alte Echo-Geräte

Der Online-Händler Amazon hat seine, erst im August 2020 eingeführte Trade-In-Option überarbeitet und bietet diese nun mit neuen Sofort-Gutscheinen und auch über die offizielle iPhone-Applikation an – etwa auf Produktseiten wie dieser.

Hier bekommen Kunden mit Amazon-Altgeräten, die von dem Trade-In-Programm berücksichtigt werden, nun Sofort-Gutscheine angeboten die umgehend genutzt werden können. Die bisherige Regelung, unter der Amazon alte Geräte vor der Ausgabe einer Trade-In-Gutschrift erst mustern wollte, existiert nicht mehr.

…und 25% Extra-Rabatt

Die Trade-In-Option richtet sich an Anwender, die über ältere Echo-Geräte verfügen und dabei mit dem selben Account verknüpft sind, der gerade zum Stöbern eingesetzt werden.

Wer über ein Altgerät zum Eintauschen verfügt, erhält für dieses eine Trade-In-Gutschrift in Form eines Sofort-Gutscheins sowie 25 Prozent zusätzlichen Rabatt auf ein neues Echo-Gerät. Der Zusatz-Rabatt gilt zwar nur einmal pro Kunde, dafür lässt sich dieser offenbar auch mit den im Rahmen der laufenden Oster-Woche bereits reduzierten Amazon-Geräten nutzen. Diese haben wir hier gelistet:

Anwender, die Altgeräte zum Einsenden ausgewählt haben, bekommen ein vorfrankiertes UPS-Versandetikett für die kostenlose Rücksendung der nicht mehr benötigten Echo-Geräte.

Die neue Regelung der Sofort-Gutscheine gilt allerdings nicht für alle alten Echo-Geräte. Laut Amazon wird die neue Option nur „mit einigen Trade-Ins“ angeboten.

Nur für verknüpfte Geräte

Zudem setzt der sofortige Erhalt eines Geschenkgutscheins voraus, dass dem eigenen Amazon-Konto ein gültiges Zahlungsmittel hinterlegt ist.

In unserem Fall bietet Amazon für einen vorhandenen Uralt-Echo zwar nur 5 Euro an, zieht vom Echo Show 8, der von 129,99 Euro bereits auf 84,99 reduziert wurde aber direkt noch mal 22 Euro an und drückt den Preis so auf nur noch 63,74 Euro.