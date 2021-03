Vodafone: FRITZ!Box-Updates bringen Live-TV-Zugriff

Der Netzbetreiber Vodafone hat vor kurzem damit angefangen, mehrere Firmware-Aktualisierung für die FRITZ!Box-Router seiner Kunden auszugeben.

Was erst mal nach typischen Wartungsupdate klingt ist bei den Routern der Netzbetreiber, die ohnehin nur selten mit Aktualisierungen versorgt werden, ein richtiges Highlight.

Auch für Ex-Unitymedia-Kunden

So hat Vodafone für das verbreitete FRITZ!Box-Modell 6591 die Firmware-Version 7.22 bzw. 7.21 bereitgestellt und bietet damit nun auch den DVB-C-Zugriff auf das anliegende Live-TV an, über den sich reguläre FRITZ!Box-Besitzer bereits seit FRITZ!OS 7.20 freuen, die seit dem vergangenen Sommer verteilt wird.

Seit Version 7.2 ist das FRITZ!OS-Betriebssystem in der Lage frei empfangbare TV-Sender aus dem Kabelnetz zuhause per WLAN zu verteilen. Wie Vodafone auf Rückfrage bestätigt, ist DVB-C auf der FRITZ!Box 6591 damit erstmals verfügbar und dies in beiden Verbreitungsgebieten. So wurden in den zurückliegenden Wochen gleich mehrere Firmware-Aktualisierungen zum Download bereitgestellt:

Vodafone-Update für die FRITZ!Box 6591

7.21 für ehemaliges KDG-Verbreitungsgebiet seit 01.03.

7.22 für ehemaliges Unitymedia-Verbreitungsgebiet seit 09.03. (nur für B2C-Kunden und B2B-Kunden mit dynamischer IP) / B2B-Kunden mit statischer IP folgen noch.

DVB-C-Zugriff am iPhone

Auf dem iPhone lässt sich die kostenfreie FRITZ!App TV zum Anschauen im WLAN gestreamter DVB-C-Sender nutzen. Diese stellt der Hersteller auf dieser Sonderseite vor.

Die Anwendung lädt die Senderliste automatisch und ermöglicht euch das Zapping auf Mobilgeräten. Favoriten können angelegt werden, zudem stehen TV-Programm-Informationen zur Verfügung. Darüber besitzt die FRITZ!App TV einen Sleeptimer und ist in der Lage die Tonspur auch im Hintergrundbetrieb der App weiter wiederzugeben.