AirTags: Neue Generation soll frühestens in einem Jahr kommen

Passend zu diesem Thema bietet am heutigen Donnerstag auch Cyberport die AirTags vergünstigt an. Im Rahmen seiner Cyberdeals hat der Apple-Händler heute das 4er-Pack der AirTags für 99 Euro im Programm – der offizielle Apple-Preis liegt hier bei 129 Euro.

Kuo zufolge wird die zweite Generation des AirTag wohl erst Ende 2024 in die Massenproduktion und kurz darauf dann wohl auch in den Handel gehen. Der AirTag 2 soll dann auch Teil eines „räumlichen Computersystems“ sein, das Apple mithilfe der Datenbrille Vision Pro und der kommenden AirTags geplant habe.

Insert

You are going to send email to