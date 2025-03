Amazfit Zepp integriert kostenlosen Food-Tracker

Amazfit erweitert den Leistungsumfang seiner Zepp-App um eine Food-Logging-Funktion. Die Neuerung ergänzt die bereits in die App integrierten Bereiche rund um das Protokollieren und Überwachen der persönlichen Fitness- und Gesundheitsfunktionen.

Die Option zum Erfassen der konsumierten Nahrungsmittel wird kostenlos in der Zepp-App bereitgestellt. Nutzer erhalten damit die Möglichkeit, eine schnelle Analyse und Bewertung ihres Essens zu erhalten. Im besten Fall genügt es, einfach ein Foto des jeweiligen Nahrungsmittels zu machen. Alternativ können die Beschreibungen auch manuell eingegeben werden.

Spannend ist hier natürlich vor allem, wie gut die Fotoerkennung im Detail funktioniert. Ein verlässlich funktionierendes System könnte Nutzer zusätzlich motivieren. Amazfit experimentiert schon länger in diesem Bereich und arbeitet auch an einem Produkt namens „V1TAL“, bei dem es sich um eine kleine Tischkamera handelt, die aufgenommene Nahrung in Echtzeit analysieren und dazu Empfehlungen ausgeben soll.

Basis für Ernährungs- und Fitnesstipps

Die neue, „Zepp Essen“ genannte App-Funktion berechnet dem Anbieter zufolge automatisch die Menge und den Nährwert der jeweiligen Mahlzeit. Als Erweiterung können die Ernährung und das Sportprogramm mithilfe von KI-basierten Analysen und Empfehlungen optimal aufeinander abgestimmt werden.

Amazfit weist darauf hin, dass die Zepp-App in diesem Rahmen nicht nur grundsätzliche Ernährungstrends und -gewohnheiten anzeigt, sondern auch auf Kaloriendefizit oder -überschuss nach dem Training aufmerksam macht. Dadurch könnten Menschen, die beispielsweise extreme Kraft- oder Ausdauersportarten wie Hyrox, Laufen oder Radfahren betreiben, ihr Gewicht besser kontrollieren und falls nötig sicher reduzieren oder erhöhen. Basierend auf dem persönlichen Ziel erstellt die App Vorschläge oder Benachrichtigungen, die beispielsweise vor einer zu kalorienreichen Ernährung warnen.

Update sollte zeitnah verfügbar sein

Bei uns ist die Zepp-App in der neuen Version noch nicht aufgeschlagen. Amazfit zufolge sollte die Aktualisierung jedoch zeitnah für alle Nutzer bereitstehen.

