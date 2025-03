eufy E340: Die beste Videotürklingel ist wieder im Angebot

Die eufy E340 ist unserer Meinung nach aktuell die Videotürklingel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Dies gilt ganz besonders, wenn man das Gerät im Rahmen von Sonderaktionen kauft. Im Rahmen der ersten Frühlingsangebote von Amazon ist das Gerät vorübergehend zum Preis von 109 Euro erhältlich.

Vorweg sei gesagt, dass die eufy E340 nicht mit Apple Home kompatibel ist. Wer darauf Wert legt, muss zu Alternativen wie der Videotürklingel von Aqara greifen. Dieses Modell ist aktuell sogar schon für 94 Euro erhältlich, kann vom Gesamtfunktionsumfang jedoch nicht mit dem Gerät von eufy mithalten.

Zusätzliche Kamera für Pakete

Ausschlaggebend dafür, dass die Wahl unseres Favoriten auf die eufy E340 fällt, ist vor allem die zusätzlich integrierte Paketkamera. Während das Hauptobjektiv der Türklingel klassisch auf vor der Tür stehende Personen gerichtet ist, erfasst eine zweite, nach unten gerichtete Kamera den Boden direkt vor der Tür.

Abgelegte Pakete werden automatisch erkannt und die App kann per Push-Mitteilung darauf hinweisen. Damit verbunden wird nicht nur erfasst, wann das Paket abgelegt wurde, sondern auch wenn es wieder entfernt wird. Ein Paketdiebstahl würde somit ebenfalls automatisch protokolliert. Die Videos werden lokal abgelegt und für den Betrieb ist kein Abonnement erforderlich.

Das Kamerabild zeigt sich in der eufy-App aufgeteilt in einen Bereich für die Hauptkamera und einen für den Paketbereich. Ergänzend wird in der Kameraansicht auch die Anzahl der aktuellen Besucher und erkannten Pakete angezeigt.

Gutes Kamerabild und mit Echo kompatibel

Auch qualitativ kann man die Aufnahmen der eufy-Türklingel als sehr gut bewerten. Die Kamera liefert klare 2K-Aufnahmen und auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch sehr gute Ergebnisse. Die Türklingel ist zudem mit einem Bewegungssensor ausgestattet, sodass beispielsweise bei Annäherung automatisch ein Leuchtring um den Klingelknopf sowie nach oben und unten gerichtete LED-Leuchten aktiviert werden.

Wenn ihr einen Echo Show im Haus habt, könnt ihr das Bilder der Türklingelkamera auch direkt auf dessen Display anzeigen lassen.