Amadine: Vector-Zeichen-App erreicht iPhone und iPad

Der Markt an Layout- und Zeichen-Applikationen mit Vectorunterstützung ist nach wie vor in Bewegung. Nachdem die iOS-Anwendung Vectornator erst im vorvergangenen Jahr ihr Geschäftsmodell über Bord warf und sich seitdem komplett kostenlos anbietet, startete mit Amadine im Frühjahr 2019 eine neue App für Mac-Anwender.

Vollversion zum Einmalkauf

Jetzt steht die Amadine-Applikation auch in einer Version für iPhone- und iPad-Nutzer zum Download im App Store bereit. Wie auch die Desktop-Anwendung konkurriert der Download mit Affinity Designer und setzt in der mobilen Ausgabe einen Verkaufspreis von vergleichsweise günstigen 10,99 Euro an.

Dabei kann die 30MB kleine Universal-Anwendung kostenlos geladen und ausprobiert werden – die Einmalzahlung wird erst bei Gefallen fällig, um alle Funktionen der Vollversion freizuschalten.

Der neue Kategorie-Vertreter des Softwarestudios BeLight richtet sich explizit an Einsteiger und will die Arbeit mit Vector-Werkzeugen vereinfachen.

Zum Erstellen eigener Vector-Zeichnungen bietet Amadine über 30 Werkzeuge an, unterstützt die Nutzung des Apple Pencil und des Apple Pencil 2 auf dem iPad und kann fertige Dokumente beziehungsweise ausgewählte Teilbereiche als JPEG, PNG, PDF und SVG exportieren.

Risikofreies Testen über Testflight

Wer alle Funktionen ohne Einmalzahlung auf Herz und Nieren prüfen möchte, profitiert vorm öffentlichen Beta-Angebot der Macher. Mit installierter Testflight-App könnt ihr euch die aktuelle Testversion von Amadine laden und genau prüfen, ob die gebotenen Werkzeuge, Tools und Hilfsmittel euren Ansprüchen genügen oder nicht. Alles was ihr dafür benötigt ist dieser Link.

Das eingebettete Video zeigt die neue Mobilversion der Amadine-Applikation in Aktion und ergänzt diese YouTube-Wiedergabeliste der Entwickler, die in zahlreichen Hilfevideos die Nutzung der in der App angebotenen Werkzeuge detailliert erklären.

Amadine für iPhone und iPad

Amadine für den Mac