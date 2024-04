AltStore: Alternativer App Store unterstützt Patreon als Zahlungsmittel

Mit dem AltStore will der Entwickler Riley Testut wenn alles glatt läuft noch in diesem Monat von der Möglichkeit Gebrauch machen, in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einen eigenen und von Apples App Store unabhängigen Vertriebsweg für Apps anzubieten. Testut will damit verbunden auch eine interessante Finanzierungsmöglichkeit für Apps bereitstellen. Entwickler haben die Möglichkeit, die Nutzung ihrer Anwendungen von Spenden über die Zahlungsplattform Patreon abhängig zu machen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf diese neue Option geben uns die diesbezüglich von Steve Troughton-Smith veröffentlichten Screenshots. Anbieter von über den AltStore vertriebenen Apps können den Zugriff darauf und deren Nutzung von sogenannten „Pledges“, also finanziellen Zuwendungen über Patreon abhängig machen. Patreon behält hier zwar auch Provisionen ein, diese liegen allerdings im Bereich zwischen 5 und 12 Prozent und damit deutlich unter den von Apple einbehaltenen Anteilen.

Der in Irland ansäßige Troughton-Smith ist selbst Entwickler und nutzt testweise bereits eine Vorabversion des AltStore. Dessen Betreiber Riley Testut wollte ihn offenbar auch dazu animieren, selbst eine Anwendung über den AltStore zu veröffentlichen. Dieser Idee hat Troughton-Smith allerdings eine klare Absage erteilt. Auch wenn er nicht damit rechne eine App zu veröffentlichen, die mehr als eine Million Downloads erreicht, würde er Apples Bedingungen in der aktuellen Form keinesfalls zustimmen.

Apples „Core Technology Fee“ schreckt Entwickler ab

Troughton-Smith sieht hier konkret Apples sogenannte „Core Technology Fee“ als nicht kalkulierbares Risiko. Kostenlos abgegebene Apps könnten Entwickler aufgrund dieser Regel in den Ruin treiben, da Apple beim Überschreiten einer Zahl von einer Million Downloads satte und wiederkehrende Gebühren einfordern will.

Testut hat Apple-Manager im Rahmen einer EU-Anhörung mit diesem Sachverhalt konfrontiert. Die Apple-Vertreter wollten den Sachverhalt verharmlosen und verwiesen auf eine anstehende Überarbeitung, konnten jedoch mit keinerlei konkreten Lösungsvorschlägen dienen.