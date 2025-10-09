AltStore: Alternativer App Store kündigt umfangreichen Ausbau an

Mit AltStore PAL gehört seit dem vergangenen Jahr ein alternativer App Store für iOS zur europäischen Softwarelandschaft. Die Plattform wurde im Zuge des Digital Markets Act eingeführt und gilt als eines der ersten offiziell zugelassenen App-Angebote außerhalb des Apple App Store.

Nun planen die Entwickler eine weltweite Ausweitung ihres Angebots und die Integration in das sogenannte Fediverse, ein offenes Netzwerk dezentraler Plattformen wie Mastodon oder Threads.

Neue Länder durch rechtliche Öffnungen

Nach dem Start in der Europäischen Union soll AltStore PAL bis Ende des Jahres auch in Japan, Brasilien und Australien verfügbar sein. Großbritannien soll 2026 folgen. Die Entwickler reagieren damit auf nationale Gesetzesinitiativen, die den Vertrieb außerhalb der großen App Stores ermöglichen. Ziel ist es, iPhone-Nutzern den Zugang zu Anwendungen zu erleichtern, die Apple selbst bislang nicht über den App Store freigegeben hat. Dazu gehören unter anderem Emulatoren, Torrent-Clients oder virtuelle Maschinen.

AltStore hatte im vergangenen Jahr bereits mehrere dieser Anwendungen im eigenen Store angeboten, woraufhin Apple seine App-Store-Regeln mehrfach anpasste. Künftig sollen auch unabhängige Entwickler ihre Apps über den AltStore selbst veröffentlichen können. Die Plattform zählt laut Betreibern inzwischen mehr als 100 solcher selbst eingereichten Anwendungen.

Fediverse, Finanzierung und Ausbau

Parallel zur Expansion will AltStore den Austausch mit dezentralen Netzwerken wie Mastodon technisch verknüpfen. Über das offene Protokoll „ActivityPub“ sollen künftig App-Veröffentlichungen, Updates und Mitteilungen direkt in der Fediverse-Umgebung sichtbar werden.

Nach fünf Jahren Entwicklung, die bislang ausschließlich über Patreon-Spenden finanziert wurde, erhält AltStore erstmals externes Kapital. Das Investment-Unternehmen Pace Capital beteiligt sich mit sechs Millionen US-Dollar an dem Projekt und übernimmt 15 Prozent der Anteile. Mit dem Geld will das Team mehrere Mitarbeiter einstellen, um den globalen Ausbau und die Fediverse-Integration voranzutreiben.