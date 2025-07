Altersverifizierung umgehen: Teils genügt schon eine Videospielfigur

In Großbritannien ist seit Freitag eine wirksame Altersprüfung für Online-Dienste, die pornografische Inhalte anbieten oder zugänglich machen, gesetzlich verpflichtend. In der Folge haben dort auch Webseiten wie Discord oder Reddit entsprechende Mechanismen integriert. Dies allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Bereits direkt nach der Einführung der Sperren hatten Nutzer herausgefunden, dass sich diese problemlos mithilfe von VPN-Diensten umgehen lassen.

Mittlerweile amüsiert man sich allerorts darüber, dass sich die Kontrollen zum Teil noch viel einfacher und effektiver umgehen lassen. Die Anbieter setzen bei der Verifizierung teils auf Gesichtserkennungssysteme, die das Alter anhand eines Selfies prüfen sollen. Mit dem Foto-Modus des Spiels „Death Stranding“ lässt sich dies allerdings problemlos umgehen.

You can use Death Stranding's photo mode to bypass Discord's age verification https://t.co/o9n0c0lwkI pic.twitter.com/mvYmhZZCVp

— Dany Sterkhov ✈ (@DanySterkhov) July 25, 2025