iPhone 17 Pro: Neue Kamera-Funktionen durchgesickert

Apple arbeitet offenbar an mehreren erweiterten Kamera-Funktionen für das kommende iPhone 17 Pro. Dies berichtet die Webseite MacRumors unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die nach eigenen Angaben mit der Produktion eines Werbeclips für das neue Gerät betraut ist.

Soll mit neuem Kamera-Design starten: Das iPhone 17 Pro

Die Hinweise stammen demnach aus dem Umfeld der slowenischen Filmproduktionsfirma DIVISION.FILM mit Sitz in Ljubljana, die auf ihrer Unternehmenswebseite Apple ausdrücklich als Kunden nennt.

Laut dem Hinweisgeber plant Apple unter anderem eine überarbeitete Telelinse mit bis zu achtfacher optischer Vergrößerung. Im Vergleich zum aktuellen iPhone 16 Pro, das maximal einen fünffachen Zoom unterstützt, wäre das ein deutlicher Sprung. Die Linse soll stufenlos zwischen verschiedenen Brennweiten wechseln können.

Achtfach-Zoom und neue App für Profis

Darüber hinaus wird über eine neue Kamera-App für professionelle Nutzer spekuliert, die sich gezielt an Fotografinnen und Videoproduzenten richtet. Sie könnte Funktionen bieten, die sonst nur bei spezialisierten Drittanbieter-Apps wie Halide, Kino oder Blackmagic Camera zu finden sind. Ob es sich um eine komplett neue Anwendung handelt oder lediglich um ein größeres Update der bestehenden Final Cut Camera-App, ist noch unklar.

Neben der Softwareseite soll auch die Hardware überarbeitet werden. So ist von einer neuen Kamerataste die Rede, die an der oberen Gehäusekante des iPhone 17 Pro verbaut sein könnte. Diese würde die bereits beim iPhone 16 eingeführte Kamerasteuerung am unteren Gehäuserand ergänzen und soll den schnellen Zugriff auf Foto- und Videoeinstellungen erleichtern.

iPhone 17 Pro erhält neues Kameramodul

Auch kleinere Designänderungen scheinen geplant zu sein. Laut der Quelle testet Apple eine neue Farbvariante im Kupferton sowie ein zentriertes Apple-Logo auf der Rückseite. Zudem ist von einem neuen Kameramodul mit drei Sensoren mit jeweils 48 Megapixeln die Rede.