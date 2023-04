Alte E-Mails auf dem iPhone? Export nur per IMAP

Auf dem alten und dem neuen Gerät wird ein E-Mail-Konto mit IMAP-Anbindung eingerichtet (also etwa eine Web.de-, Gmail- oder iCloud-Adresse). Auf dem Altgerät erstellt man sich im neuen E-Mail-Konto dann ein neues Postfach (beziehungsweise einen Ordner) und gibt diesem einen eindeutigen Namen wie etwa „Alte E-Mails“. Dann besucht man auf dem selben Gerät das Postfach mit den alten Mails, wählt über Bearbeiten > Alle auswählen die gesamten Alt-E-Mails aus, drückt auf Bewegen und transferiert diese in das neu erstellte Postfach des gerade eingerichtete IMAP-Konto.

Wie also bekommt man E-Mails, deren einzige Kopie in einem historischen Postfach der Mail-App des alten iPhones liegt, auf sein neues Gerät? Hier muss der Umweg über einen IMAP-Server beschritten werden.

Ein Problem, vor allem wenn der Umzug auf ein neues iPhone ansteht. Wer ein fabrikneues Apple-Smartphone erwirbt und sich auf den Umzugsassistenten beziehungsweise das Einspielen eines Geräte-Backups verlässt, der schaut in Sachen E-Mails leider in die Röhre. Per POP3 abgerufene E-Mails sind weder Teil des iPhone-Backups noch werden diese beim Geräte-Umzug übertragen. Apple assistiert lediglich beim übertragen der E-Mail-Konfiguration aber nicht beim Export der eigentlichen Postfach-Inhalte.

Was heute Branchenstandard ist, war noch vor wenigen Jahren eine von meist zwei Optionen zum E-Mail-Abruf. Neben dem IMAP-Protokoll , dass auf einen zentralen, allwissenden E-Mail-Server setzt, der Posteingang, Postausgang, Entwürfe und Spam-Mails in unterschiedlichen Verzeichnissen verwaltet und diesen Stand mit allen Geräten teilt, die zum Abruf der gleiche E-Mail-Adresse konfiguriert wurden, ließen sich lange Zeit auch Pop3-Zugänge konfigurieren.

