Anker will in den kommenden Wochen mehrere neue Produkte in den Handel bringen, die in besonderem Maß für iPhone-Besitzer von Interesse sind. Neben einem überarbeiteten Modell des Kopfhörers Soundcore Space One stehen ein neues Stecker-Netzteil sowie eine Dreifach-Ladestation, die kontaktlos mit bis zu 25 Watt laden kann.

ANC-Hörer Soundcore Space 2

Der Over-Ear-Kopfhörer Soundcore Space 2 soll im April als Nachfolger des vor zweieinhalb Jahren vorgestellten ANC-Kopfhörers Soundcore Space One erscheinen. Dieser ist inzwischen für nur 76 Euro erhältlich und bietet einen für diese Preisstufe sehr guten Gegenwert.

Bei der Neuvorstellung hat Anker zwar auch an der Preisschraube gedreht, der Soundcore Space 2 hat mit 129,99 Euro einen höheren Einstiegspreis als sein ursprünglich für 99,99 Euro angebotener Vorgänger. Dafür darf man aber auch allgemein technische Verbesserungen und im Besonderen eine längere Laufzeit erwarten. Der Akku des Soundcore Space 2 soll es auf 50 Stunden mit und 70 Stunden ohne ANC-Funktion bringen. Beim Vorgänger war hier bei 40 beziehungsweise 55 Stunden Schluss. Auch die verfügbaren Farben haben sich mit der neuen Version geändert. Der Soundcore Space 2 wird in Cremeweiß, Tiefschwarz und Salbeigrün erhältlich sein.

45-Watt-Netzteil in iPhone-Farben

Zudem kommt in Kürze ein neues 45-Watt-Netzteil von Anker, das optisch voll auf die aktuelle iPhone-Generation abgestimmt ist. Das Gerät wird in den Farben Stone Black, Aurora White, Misty Blue und Cosmic Orange erhältlich sein und ist laut Hersteller der weltweit erste Smart Display Charger, der unterschiedliche iPhone-Modelle automatisch erkennt.

Ein sogenannter „Care Mode“ soll dafür sorgen, dass der Akku von verbundenen Geräten besonders schonend geladen werden kann. Durch Antippen aktiviert, drosselt dieser die Ladeleistung und sorgt für geringere Temperaturen. Der offizielle Verkaufspreis liegt hier bei 49,99 Euro.

3-in-1-Ladestation mit Qi-2.2

Zudem will Anker in Kürze eine neue 3-in-1-Ladestation anbieten, mit deren Hilfe sich verbundene Geräte kabellos besonders schnell laden lassen. Anker spricht hier von integrierter AirCool-Technologie und der Unterstützung von Qi 2.2 mit Ladeleistungen bis zu 25 Watt.

Die faltbare Ladestation kann neben Smartphones auch die Apple Watch und drahtlose Kopfhörer laden und soll mit einem Preis von 149,99 Euro in den Handel kommen.