30 Watt USB-C bereits ab 6,99 Euro
Ugreen-Aktion bei Amazon und MediaMarkt: Netzteile, Akkus und mehr
MediaMarkt und Amazon liefern sich gerade einen Wettstreit um die günstigsten Ugreen-Produkte. Insbesondere, wenn ihr Bedarf an günstigen Netzteilen habt, könnt ihr hier das eine oder andere Schnäppchen machen. Bei MediaMarkt bekommt man im Rahmen der Aktionstage beispielsweise ein USB-C-Netzteil mit 30 Watt für lediglich 6,99 Euro. Hier findet sich allerdings nur ein einzelner USB-C-Anschluss. Für 9,78 Euro findet man bei Amazon ein Netzteil mit ebenfalls 30 Watt, das dann jedoch zweimal USB-C und einmal USB-A bietet.
Amazon hat die mit Preisnachlass angebotenen Artikel auf einer „Sonderseite zur Ugreen-Woche“ zusammengetragen. Bei einigen der dort aufgelisteten Produkten spart man sogar mehr als 40 Prozent auf den regulären Preis. Im Angebot sind neben Netzteilen vor allem auch Akkus in unterschiedlichen Leistungsklassen. Zudem wurden auch verschiedene Hubs, Kabel und selbst Computermäuse von Ugreen im Preis reduziert.
Bis zu 60% Rabatt bei MediaMarkt
Bei MediaMarkt muss man ein wenig mehr suchen, um die aktuell im Preis reduzierten Produkte von Ugreen zu finden. Ein guter Einstieg ist die Markenseite von Ugreen bei MediaMarkt. Wenn ihr dort nach unten scrollt, findet ihr unter der Überschrift „Die beliebtesten Produkte“ eine Auswahl der aktuell wohl am deutlichsten im Preis reduzierten Ugreen-Artikel. Hier werden teilweise sogar 50 Prozent und mehr vom regulären Preis abgezogen.
Die Ugreen 100W Powerbank mit 12.000 mAh Kapazität bekommt man aktuell beispielsweise bereits für 24,49 Euro und damit für die Hälfte der Preisempfehlung des Herstellers. Auch der kleine „Netzteil-Roboter“ Ugreen Uno RG 65W wurde um die Hälfte im Preis reduziert. Das drahtlose 2-in-1-Reiseladegerät von Ugreen wurde sogar um 60 Prozent im Preis reduziert und ist im Rahmen der Aktion für 13,99 Euro zu haben.
Wenn ihr ein Steckernetzteil mit etwas mehr Leistung sucht, werft einen Blick auf diese Übersichtsseite. Die Ladegeräte mit 65, 100 und 140 Watt sind zu Preisen zwischen 20,99 Euro und 48,99 Euro erhältlich. Unter anderem hat Ugreen auch sein extrem flaches Wandladegerät im Preis reduziert, bei dem die Anschlüsse parallel zur Wand nach unten weggehen.
Werde die Netzteile auch schon bei eingestecktem Kabel (ohne Endverbraucher) runtergedrosselt?
Wie ist die Frage gemeint? Denkst du, dass die Netzteile bei eingestecktem Kabel ohne Endverbraucher permanent den Strom ziehen, der auf dem Netzteil abgedruckt ist? Dann ist die Antwort: Nein.
Sie verbrauchen eingesteckt ohne Verbraucher nur den Standby-Verbrauch der Ladeelektronik.
Und wenn das Netzteil beispielsweise 65W kann, dein Handy aber maximal mit 28W geladen werden kann, dann leitet das Netzteil auch nur die 28W ans Handy und zieht nicht mehr aus der Steckdose.
Sind diese Powerbars denn alle auch CCC zertifiziert (für Flugverkehr in China)?
Welches könnt ihr fürs iPhone 17 Pro empfehlen?
Die Preise sind alle höher als angegeben
Genau, nix mit um die Hälfte reduziert!
War wohl nur eine Overnight-Aktion… :-D