Ugreen-Aktion bei Amazon und MediaMarkt: Netzteile, Akkus und mehr

MediaMarkt und Amazon liefern sich gerade einen Wettstreit um die günstigsten Ugreen-Produkte. Insbesondere, wenn ihr Bedarf an günstigen Netzteilen habt, könnt ihr hier das eine oder andere Schnäppchen machen. Bei MediaMarkt bekommt man im Rahmen der Aktionstage beispielsweise ein USB-C-Netzteil mit 30 Watt für lediglich 6,99 Euro. Hier findet sich allerdings nur ein einzelner USB-C-Anschluss. Für 9,78 Euro findet man bei Amazon ein Netzteil mit ebenfalls 30 Watt, das dann jedoch zweimal USB-C und einmal USB-A bietet.

Amazon hat die mit Preisnachlass angebotenen Artikel auf einer „Sonderseite zur Ugreen-Woche“ zusammengetragen. Bei einigen der dort aufgelisteten Produkten spart man sogar mehr als 40 Prozent auf den regulären Preis. Im Angebot sind neben Netzteilen vor allem auch Akkus in unterschiedlichen Leistungsklassen. Zudem wurden auch verschiedene Hubs, Kabel und selbst Computermäuse von Ugreen im Preis reduziert.

Bis zu 60% Rabatt bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt muss man ein wenig mehr suchen, um die aktuell im Preis reduzierten Produkte von Ugreen zu finden. Ein guter Einstieg ist die Markenseite von Ugreen bei MediaMarkt. Wenn ihr dort nach unten scrollt, findet ihr unter der Überschrift „Die beliebtesten Produkte“ eine Auswahl der aktuell wohl am deutlichsten im Preis reduzierten Ugreen-Artikel. Hier werden teilweise sogar 50 Prozent und mehr vom regulären Preis abgezogen.

Die Ugreen 100W Powerbank mit 12.000 mAh Kapazität bekommt man aktuell beispielsweise bereits für 24,49 Euro und damit für die Hälfte der Preisempfehlung des Herstellers. Auch der kleine „Netzteil-Roboter“ Ugreen Uno RG 65W wurde um die Hälfte im Preis reduziert. Das drahtlose 2-in-1-Reiseladegerät von Ugreen wurde sogar um 60 Prozent im Preis reduziert und ist im Rahmen der Aktion für 13,99 Euro zu haben.

Wenn ihr ein Steckernetzteil mit etwas mehr Leistung sucht, werft einen Blick auf diese Übersichtsseite. Die Ladegeräte mit 65, 100 und 140 Watt sind zu Preisen zwischen 20,99 Euro und 48,99 Euro erhältlich. Unter anderem hat Ugreen auch sein extrem flaches Wandladegerät im Preis reduziert, bei dem die Anschlüsse parallel zur Wand nach unten weggehen.