iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 181 Artikel

30 Watt USB-C bereits ab 6,99 Euro

Ugreen-Aktion bei Amazon und MediaMarkt: Netzteile, Akkus und mehr
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

MediaMarkt und Amazon liefern sich gerade einen Wettstreit um die günstigsten Ugreen-Produkte. Insbesondere, wenn ihr Bedarf an günstigen Netzteilen habt, könnt ihr hier das eine oder andere Schnäppchen machen. Bei MediaMarkt bekommt man im Rahmen der Aktionstage beispielsweise ein USB-C-Netzteil mit 30 Watt für lediglich 6,99 Euro. Hier findet sich allerdings nur ein einzelner USB-C-Anschluss. Für 9,78 Euro findet man bei Amazon ein Netzteil mit ebenfalls 30 Watt, das dann jedoch zweimal USB-C und einmal USB-A bietet.

Ugreen 30w Wandnetzteil

Amazon hat die mit Preisnachlass angebotenen Artikel auf einer „Sonderseite zur Ugreen-Woche“ zusammengetragen. Bei einigen der dort aufgelisteten Produkten spart man sogar mehr als 40 Prozent auf den regulären Preis. Im Angebot sind neben Netzteilen vor allem auch Akkus in unterschiedlichen Leistungsklassen. Zudem wurden auch verschiedene Hubs, Kabel und selbst Computermäuse von Ugreen im Preis reduziert.

Bis zu 60% Rabatt bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt muss man ein wenig mehr suchen, um die aktuell im Preis reduzierten Produkte von Ugreen zu finden. Ein guter Einstieg ist die Markenseite von Ugreen bei MediaMarkt. Wenn ihr dort nach unten scrollt, findet ihr unter der Überschrift „Die beliebtesten Produkte“ eine Auswahl der aktuell wohl am deutlichsten im Preis reduzierten Ugreen-Artikel. Hier werden teilweise sogar 50 Prozent und mehr vom regulären Preis abgezogen.

Ugreen Akku

Die Ugreen 100W Powerbank mit 12.000 mAh Kapazität bekommt man aktuell beispielsweise bereits für 24,49 Euro und damit für die Hälfte der Preisempfehlung des Herstellers. Auch der kleine „Netzteil-Roboter“ Ugreen Uno RG 65W wurde um die Hälfte im Preis reduziert. Das drahtlose 2-in-1-Reiseladegerät von Ugreen wurde sogar um 60 Prozent im Preis reduziert und ist im Rahmen der Aktion für 13,99 Euro zu haben.

Ugreen Flaches Wandnetzteil

Wenn ihr ein Steckernetzteil mit etwas mehr Leistung sucht, werft einen Blick auf diese Übersichtsseite. Die Ladegeräte mit 65, 100 und 140 Watt sind zu Preisen zwischen 20,99 Euro und 48,99 Euro erhältlich. Unter anderem hat Ugreen auch sein extrem flaches Wandladegerät im Preis reduziert, bei dem die Anschlüsse parallel zur Wand nach unten weggehen.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
22. Sep. 2025 um 20:53 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Werde die Netzteile auch schon bei eingestecktem Kabel (ohne Endverbraucher) runtergedrosselt?

    Antworten Melden

    • Wie ist die Frage gemeint? Denkst du, dass die Netzteile bei eingestecktem Kabel ohne Endverbraucher permanent den Strom ziehen, der auf dem Netzteil abgedruckt ist? Dann ist die Antwort: Nein.
      Sie verbrauchen eingesteckt ohne Verbraucher nur den Standby-Verbrauch der Ladeelektronik.
      Und wenn das Netzteil beispielsweise 65W kann, dein Handy aber maximal mit 28W geladen werden kann, dann leitet das Netzteil auch nur die 28W ans Handy und zieht nicht mehr aus der Steckdose.

      Antworten Melden

  • Sind diese Powerbars denn alle auch CCC zertifiziert (für Flugverkehr in China)?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42181 Artikel in den vergangenen 6597 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven