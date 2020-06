Spacetime-App: Geheimtipp für Weltraum- und Raketen-Fans

Seit Ende Mai informiert die neue Spacetime-App über bevorstehende Raketen-Starts, anstehende Weltraum-Missionen und kommerzielle Satelliten-Installationen und hilft Weltraum-Interessierten Anwendern so dabei die Aktivitäten von NASA, ULA, CASC, Roscosmos, SpaceX und Co. im Blick zu behalten.

In einem übersichtlich gegliederten Zeitverlauf informiert die App über bevorstehende und vergangene Launches, bietet Hintergrundinformationen zu Raumfahrern, Agenturen und Missionen an, blendet vor dem Lift-Off einen Countdown ein und informiert per Push-Nachricht über den nächsten Start: „You can turn on notifications for any mission to be alerted when the mission is go for launch.“

Stehen Livestreams zur Verfügung werden auch diese in der App angeboten. Spacetime ist ein kostenfreier Geheimtipp für Weltraum und Raketen-Fans. Solltet ihr euch noch nicht dazu zählen, dann empfehlen wir die grandiose Nasa-Animation, die wir im Anschluss eingebettet haben.