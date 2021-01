ALDI TALK erhöht Datenvolumen für mehrere Pakete

ALDI TALK schraubt das Datenvolumen seiner größeren Tarife nach oben. Mit ALDI TALK L erhalten Nutzer ab sofort 12 GB inklusive, im Paket M sind fortan 6 GB Datenvolumen enthalten.

ALDI TALK bietet drei Kombi-Pakete mit Mobilfunk und Datenvolumen an. Das große, zum Monatspreis von 17,99 Euro angebotene L-Paket kommt von heute an mit 12 statt bislang 7 GB Datenvolumen inklusive. Beim 12,99 Euro teuren M-Paket werden aus bislang 5 GB jetzt 6 GB, nur das zum Preis von 7,99 Euro angebotene kleine Paket S bleibt unverändert bei 3 GB Datenvolumen. Die Pakete enthalten eine Flatrate für unbegrenzte SMS und mobile Telefonie ins deutsche Festnetz sowie in alle deutschen Mobilfunknetze.

Ebenfalls ab heute stockt ALDI das Datenvolumen seiner Internet-Flatrates auf. Im Paket XL (14,99 Euro) sind jetzt 10 statt bisher 7 GB enthalten und im Paket L (9,99 Euro) 5 statt bisher 4,5 GB. Die kleineren Pakete M (6,99 Euro) und S (3,99 Euro) bleiben bei 3 bzw. 1 GB Inklusiv-Volumen.

ALDI TALK setzt in Deutschland auf das Mobilfunknetz der O2-Mutter Telefónica und bietet über LTE maximal 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload an.