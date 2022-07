iOS 16: Virtuelle Kreditkarten für Online-Einkäufe mit Safari

Textbausteine aus der jüngsten Beta-Version des nächsten iPhone-Betriebssystems, deuten darauf hin, dass Apple an einer neuen Funktion für den hauseigenen Safari-Browser arbeitet, die es auf den Schutz von Kreditkartendaten abgesehen hat.

AutoFill mit Kontakten und Kreditkarten

Apples Safari-Browser versteht sich schon länger auf das automatische Ausfüllen bestimmter Online-Formulare. Neben Kontaktformularen, für die sich in den iPhone-Einstellungen eine Kontaktkarte gezielt auswählen lässt, die entsprechende Formularfelder bei Bedarf automatisch füllt, ist das iPhone auch in der Lage Kreditkartendaten zu sichern.

Diese lassen sich im Bereich Einstellungen > Safari > Automatisch Ausfüllen > Kreditkarten mithilfe der iPhone-Kamera ablichten oder manuell eingeben und stehen dann bei Online-Einkäufen zur Verfügung, bei denen (noch) nicht mit Apple Pay bezahlt werden kann.

Tippt man sich in einem Onlineshop dann durch Kaufabwicklung und Kasse, bietet Safari das Ausfüllen der Kreditkartendaten an und sorgt so dafür, dass die eigenen Kreditkartendaten nicht bei jeder Online-Bestellung manuell abgetippt werden müssen.

Allerdings nutzt das iPhone bislang stets die echt Kreditkartendaten, die in den gerade beschriebenen Einstellungen hinterlegt wurden. Dies könnte sich mit iOS 16 grundlegend ändern.

Hinweistexte aus der aktuellen Beta lassen erstmals erkennen, dass Apple offenbar vorhat bereits eingegebene Kreditkartendaten durch virtuelle Kartendaten zu ersetzen, deren Gültigkeit sich lediglich auf die Ausführen der aktuellen Transaktion beschränkt und so gegen Kreditkartenbetrug schützen soll.

Ähnliche Funktionen werden bereits von einzelnen Online-Banken angeboten und auch Google bietet im Google Wallet ein vergleichbares Feature an. In der Beta des iOS 16-Betriebssystem heißt es in den neuen Textbausteinen unter anderem:

Mache diese Karte in Safari AutoFill verfügbar und verberge Deine echte Kartennummer beim Online-Einkauf. […] Verwende Deine Karte weiterhin wie gewohnt. Beim Online-Einkauf ist Deine Karte nun in Safari AutoFill verfügbar, wobei Deine echten Kartendaten verborgen sind. […]

Tokenisierung wie bei Apple Pay

Es ist anzunehmen, dass Apple hier die selbe Tokenisierung nutzen wird, die bereits bei Apple Pay zum Einsatz komm. Wie diese funktioniert hat Mastercard zum Start von Apple Pay im Dezember 2018 kurz und knackig zusammen gefasst: