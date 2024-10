Wieder zum Bestpreis: Gefahrenwarner und elektronische Parkscheibe von Ooono

Die beiden Radar- und Gefahrenwarner von Ooono sind im Rahmen der Prime Deals Days von Amazon heute noch zum Schnäppchenpreis erhältlich. Der neue Ooono Co-Driver 2 ist für 59,99 Euro erhältlich und das ältere Modell Ooono Co-Driver 1 kostet momentan nur 29,99 Euro.

Generell erfüllt das einfachere Ooono-Modell weiterhin voll und ganz seinen Zweck. Das Gerät verbindet sich, wenn das Fahrzeug bewegt wird, automatisch mit dem iPhone und greift auf dessen Internetverbindung und Standortdaten zu. Bei Gefahren oder auch Radarkontrollen kann der Ooono dann durch Piep- und Lichtsignale warnen. Umgekehrt kann man darüber auch selbst Hindernisse und dergleichen melden. Die zugrunde liegenden Daten kommen einerseits von Blitzer.de und werden zudem von der Ooono-Community ergänzt.

Neueres Modell mit Akku und CarPlay

Während der günstigere Ooono durch eine austauschbare Batterie mit Strom versorgt wird, ist der neue Co-Driver 2 mit einem per USB aufladbaren Akku ausgestattet. Zudem kommt das neue Modell mit CarPlay-Integration, was unserer Meinung nach aber nicht zwingend notwendig ist. Das hier mitgelieferte Navi-System kann die Standards Google Maps oder Apple Karten nicht ersetzen. Vorteil des neueren Modells bleibt also vor allem der integrierte Akku und die allgemeine Überarbeitung mit besseren LED- und Audiosignalen.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Radarwarner in Deutschland mittlerweile in keiner Form mehr verwendet werden dürfen. Bei einer Kontrolle kann ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro verhängt werden.

Elektronische Parkscheiben ab 18 Euro

Vollkommen legal sind hingegen elektronische Parkscheiben, sofern diese über eine entsprechende Zulassung verfügen. Hier gibt es ebenfalls von Ooono die P-DISC 1 heute noch zum Aktionspreis von 17,99 Euro.

Während uns bei den Verkehrswarnern die Produkte der Konkurrenz bislang nicht überzeugen konnten, sollten bei elektronischen Parkscheiben keine sonderlich großen Qualitätsunterschiede vorhanden sein. Ein weiterer namhafter Anbieter in diesem Bereich ist Needit. Gerne könnt ihr auch eure Tipps diesbezüglich in den Kommentaren unterbringen.