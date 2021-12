Mit 10.000mAh: Neuer Akku mit Apple-Watch-Ladepuck und Kabel

Offiziell kostet der externe 10.000mAh-Akku 69,99 Euro. Dieser wird zur Markteinführung aktuell jedoch mit einem Nachlass in Höhe von 20 Euro angeboten, so dass sich der Akku für nur noch 49,99 Euro bestellen lässt. Der Nachlass lässt sich über die Eingabe des Gutschein-Codes UGREEN80918 an der Amazon-Kasse geltend machen.

Laut UGREEN ist sowohl der magnetische, weiße Ladebereich für die Apple Watch als auch das Lightning-Ladekabel für das iPhone mit Apples MFi-Siegel zertifiziert, was möglichen Inkompatibilitäten vorbeugend, dafür aber auch den Preis etwas in die Höhe schraubt.

