Akko MetaKey: Neues Tastaturgehäuse für das iPhone 17

Der Tastaturhersteller Akko hat ein neues iPhone-Keyboard vorgestellt, das Apples neueste iPhone-Generation um eine physische Mini-Tastatur im Stil früherer Blackberry-Geräte erweitert.

Die MetaKey-Tastaturhülle verbindet sich über den USB-C-Anschluss mit dem iPhone und richtet sich an Nutzer, die lieber auf echten Tasten tippen. Im Gegensatz zu den deutlich teureren Modellen von Clicks startet Akko mit einem Einstiegspreis von rund 52 Euro. Das MetaKey-Gehäuse ist zunächst für das iPhone 16 Pro Max und für das iPhone 17 Pro Max erhältlich.

Mit einem Verkaufspreis von weniger als der Hälfte des günstigsten Clicks-Modells positioniert sich das Produkt als preiswertere Alternative. Trotzdem bringt die MetaKey-Hülle eine Reihe von Funktionen mit, die über das reine Tippen hinausgehen. So sorgt eine integrierte Hintergrundbeleuchtung dafür, dass die Tasten auch bei Dunkelheit erkennbar bleiben. Ein durchgeschleifter USB-C-Anschluss erlaubt gleichzeitiges Tippen und Laden. Außerdem sind spezielle Tasten für Sprachsteuerung, App-Funktionen und Mediennutzung integriert.

Zusatzgewicht für besseren Halt

Um der durch das Gehäuse verlängerten Bauform des iPhones entgegenzuwirken, liegt dem MetaKey ein optionales Zusatzgewicht bei. Dieses kann rückseitig angebracht werden, um die Balance beim Tippen zu verbessern. Wer es leichter mag, kann auf das neun Gramm schwere Bauteil verzichten.

Die Tastatur lässt sich auch in einen speziellen Scroll-Modus versetzen. Dabei dienen die oberen Tastenreihen zur Navigation durch Inhalte etwa in sozialen Netzwerken. Für die magnetische Befestigung an Ladegeräten oder Halterungen ist das Gehäuse mit MagSafe-kompatiblen Magneten ausgestattet. Insgesamt umfasst die Tastatur 37 Tasten, davon 26 Buchstaben- und 11 Funktionstasten.

Während Clicks seine neuen Modelle weiterhin deutlich teurer anbietet, setzt Akko auf ein breiteres Farbspektrum und eine einfachere Konstruktion. Die MetaKey-Tastaturhülle ist ab sofort über den Onlineshop des Herstellers erhältlich.