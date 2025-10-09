Internet im Zug: In Deutschland fehlt es an Durchsatz

Während sich moderne Hochgeschwindigkeitszüge in Europa längst etabliert haben, hinkt die digitale Ausstattung vieler Züge noch hinterher. Besonders bei der WLAN-Nutzung an Bord zeigt sich, wie stark technische Ausstattung und politische Prioritäten voneinander abweichen.

In einer aktuellen Analyse des Speedtest-Anbieters Ookla wurden europaweit Zugverbindungen auf ihre WLAN-Qualität untersucht. Deutschland liegt dabei im Mittelfeld. Die größten Schwächen betreffen jedoch nicht die Technik im Zug selbst, sondern die Anbindung an das öffentliche Netz.

Deutschland mit Schwächen in der Anbindung

Moderne WLAN-Technik oder auch die Nutzung des 5-GHz-Bandes ist in deutschen Zügen zunehmend im Einsatz. Innerhalb des Zuges profitieren Reisende dadurch von stabileren Verbindungen. Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass diese Maßnahmen allein nicht ausreichen. Die Verbindung vom Zug ins Internet, die über externe Antennen und das Mobilfunknetz hergestellt wird, bleibt oft der Flaschenhals.

In vielen Fällen nutzt die Bahn dafür bestehende Mobilfunkabdeckung, die jedoch für den Bedarf entlang von Bahnstrecken nicht optimiert ist. So entstehen Funklöcher und Ausfälle, insbesondere auf weniger frequentierten oder ländlichen Strecken.

Andere Länder schon deutlich weiter

Ein Vergleich mit anderen Ländern zeigt, wie politische Maßnahmen die Qualität des Zug-WLANs deutlich verbessern können. In Schweden etwa wurde gezielt in neue Antennenanlagen entlang der Schienen investiert. Tunnelabschnitte wurden kartiert und ausgebaut, staatliche Mittel flossen in neutrale Infrastrukturen, die von mehreren Netzbetreibern gemeinsam genutzt werden können.

Das Resultat sind deutlich höhere Download-Geschwindigkeiten für Fahrgäste. In der Schweiz setzt der Betreiber SBB auf ein anderes Modell: Wer eine nationale SIM-Karte besitzt und die passende App nutzt, kann kostenfrei über das Mobilfunknetz surfen. Dadurch entfällt die Belastung durch gemeinsames Zug-WLAN, allerdings schließt diese Lösung internationale Gäste weitgehend aus.