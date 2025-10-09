ONLYOFFICE-App: Word-Dokumente direkt aus Fotos erstellen

Die kostenlose Office-Applikation ONLYOFFICE Docs für iPhone und iPad hat mit Version 9.0.4 eine neue Funktion erhalten, die die Arbeit mit Papierdokumenten deutlich erleichtert. Nutzer können ab sofort ein Dokument einfach abfotografieren und daraus automatisch eine editierbare Word-Datei erstellen lassen.

Im Unterschied zu herkömmlichen Scan-Apps, die ein PDF mit durchsuchbarem Text erzeugen, wandelt ONLYOFFICE den abfotografierten Inhalt direkt in ein vollständig bearbeitbares Textdokument um. So lassen sich Korrekturen, Ergänzungen und Formatierungen unmittelbar im erkannten Dokument vornehmen.

Die Funktion arbeitet mit der Kamera des iPhones oder iPads und erkennt den Text über eine integrierte OCR-Texterkennung. Anschließend legt die App automatisch ein neues Dokument an und fügt den erkannten Text ein. Praktisch für Anwender, die häufig Papierunterlagen digital weiterverarbeiten oder alte Dokumente in ein modernes Format übertragen möchten.

Kompakte, kostenlose Office-App

ONLYOFFICE Docs gilt seit längerem als eine der funktionsreichsten kostenfreien Alternativen zu Microsoft 365. Die App unterstützt Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien vollständig und lässt sich mit gängigen Cloud-Diensten wie Nextcloud oder ownCloud verbinden. Auch eine Nutzung ohne Konto ist möglich. Neben der mobilen Variante stehen für Mac-Nutzer Desktop-Versionen bereit, die ebenfalls kostenfrei angeboten werden.

Mit der jüngsten Aktualisierung wurde nicht nur die Texterkennung eingeführt, sondern auch die Benutzeroberfläche überarbeitet. Dazu kommen neue Werkzeuge für Präsentationen, Kopf- und Fußzeilen sowie die Anzeige von Dokumentstatistiken. Laut Entwicklerteam soll die Anwendung weiter ausgebaut werden, um den Funktionsumfang plattformübergreifend zu vereinheitlichen.

Die App ist rund 300 Megabyte groß, läuft ab iOS 14 und lässt sich kostenlos im App Store laden.