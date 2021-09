AirTags-Update jetzt für alle Nutzer – AirPods Max ab 420 Euro

Und wenn wir schon bei günstigen Apple-Preisen sind, müssen wir auch die aktuellen Gravis-Aktion bei eBay erwähnen. Die AirPods Max gibt es dort gerade beinahe 200 Euro günstiger als bei Apple. Der offizielle Apple-Handelspartner bietet die Kopfhörer über eBay neu und originalverpackt in den Farben Spacegrau , Silber und Pink für 419,90 Euro an. Auf der Apple-Webseite werden dagegen satte 612,70 Euro fällig.

Die Installation von Software-Updates lässt sich bei den AirTags nicht forcieren. In der „Wo ist?“-App könnt ihr jedoch einfach überprüfen, welche Version auf euren Trackern installiert ist. Tippt hier einfach in der Einzelansicht auf den Name des AirTags.

