AirBell: Fahrradglocke mit AirTag-Versteck

Auf die Sendeleistung des AirTag hat die Glockenhalterung übrigens nur minimal Einfluss. Dies dürfte daran liegen, dass der Glockenkörper zwar aus Metall, der untere Teil, in dem der AirTag untergebracht ist, jedoch aus Kunststoff gefertigt ist. Beim Ausprobieren war mussten wir mit dem AirTag in der Klingel für die Ortungsfunktionen innerhalb der „Wo ist?“-App nur unwesentlich näher am Fahrrad sein, als dies bei einem „nackten“ AirTag der Fall war.

Um den AirTag in der AirBell unterzubringen, löst man den „Klöppel“ mithilfe des beiliegenden Werkzeugs aus seiner Halterung und dreht den unteren Teil der Klingel auf. Die Klingel selbst lässt sich mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher an einem Standardlenker mit 22 Millimeter Durchmesser befestigen.

