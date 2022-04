AirTags und Zubehör deutlich im Preis reduziert

In den USA reißt derweil die Diskussion um heimliches Tracking von Personen mithilfe der AirTags nicht ab. Einem aktuellen Medienbericht zufolge findet sich das Apple-Zubehör über die letzten acht Monaten hinweg in 150 Polizeiberichten quer übers Land erwähnt. In einem Drittel der Fälle wurden die Ermittlungen aufgenommen, weil Frauen die von Apple vorgesehenen Hinweise über einen unbekannten AirTag erhalten haben, der sich dauerhaft mit ihnen bewegt. In vielen Fällen würden ehemalige Lebenspartner hinter den Spionageaktionen stecken.

Wenn ihr den Kauf eines solchen Zubehörs in Betracht zieht, solltet ihr aber auch einen Blick auf die Schlüsselanhänger von Syncwire werfen. Hier ist das Viererpack sogar noch etwas günstiger als ein einzelner Belkin-Halter erhältlich, allerdings findet der AirTag hier in einer festen Silikonhülle anstelle von Hartplastik seinen Platz. Die gute Passform sorgt für einen sicheren Halt der AirTags, vier Schlüsselanhänger mit Karabinerverschluss sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Damit ihr hier den Endpreis von 9,22 Euro erhaltet, müsst ihr auf der Angebotsseite zusätzlich den 5-Prozent-Gutschein aktivieren.

Wenn ihr auf preisreduziertes AirTag-Zubehör gewartet habt, könnt ihr jetzt wieder Zuschlagen. Belkin bietet seinen Secure AirTag Holder in verschiedenen Farben für 9,99 Euro an und Syncwire hat seine AirTag-Schlüsselanhänger im Viererpack aktuell auf nur 9,22 Euro reduziert.

Insert

You are going to send email to