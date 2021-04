AirTags: Ausgeklügelte Funktionen und teures Zubehör

Mit Blick auf die gestrigen Ankündigung der AirTags blieb eine Reihe von Fragen zu den Eigenschaften des neuen Zubehörs offen. Allem voran ist hier auch die Größe des neuen Zubehörs zu erwähnen. Mit einem Durchmesser von 3,2 Zentimetern fällt der Anhänger größer als die Zwei-Euro-Münze aus (2,6 Zentimeter) und sind mit 0,8 Zentimeter auch dicker, als dies auf vielen Bildern wirkt.

Die AirTags sind mit einer auswechselbaren CR2032-Batterie ausgestattet, die Apple zufolge bis zu ein Jahr lang hält. Die Zeitangabe basiert auf der Annahme, dass dabei täglich viermal ein Suchton über den integrierten Lautsprecher abgespielt und einmal täglich die sogenannte „Genaue Suche“ aktiviert wird. Letzteres Beschreibt die Möglichkeit, sich vom iPhone direkt zu einem verlegten AirTag führen zu lassen. Die Funktion basiert auf der Verwendung von Ultra­breitband-Technologie und steht somit nur mit den damit kompatiblen Generationen iPhone 11 und iPhone 12 zur Verfügung.

Rechts mit aktivierter „Genauen Suche“

Die elf Gramm leichten AirTags sind nach der Norm IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Dazu zählt auch, dass ein AirTag bis zu 30 Minuten in maximal einem Meter Tiefe unter Wasser liegen kann. Allerdings kann diese Eigenschaft laut Apple aufgrund der Abnutzung nicht dauerhaft gewährleistet werden.

Anonym über Apples „Wo ist?“-Netzwerk

Die AirTags unterstützen die Standard-Funktionen von Apples „Wo ist?“-App. Lassen sich also jederzeit Orten und bei Bedarf auch als „verloren“ markieren. Die Standortdaten bleiben dabei ebenso wie die Daten fremder Geräte, die diese Information weiterleiten können, anonym.

Apple hat auch eine Funktion implementiert, die heimliches Tracking verhindern soll. So werden iPhone-Besitzer darüber informiert, wenn sie von einem AirTag „begleitet“ werden, der nicht ihnen selbst gehört. Dieser kann dann über das eigene iPhone akustisch geortet werden.

Umgekehrt sollen Falschmeldungen, beispielsweise wenn mehrere AirTag-Nutzer gemeinsam etwas unternehmen, ausgeschlossen werden. Die Benachrichtigungen zu unerlaubtem Tracking werden nur dann aktiviert, wenn sich der Besitzer des betreffenden AirTag nicht in der Nähe befindet.

AirTag-Halterung will extra gekauft werden

Anders als die Schlüsselfindern von Tile oder Chipolo kommt der AirTag ohne Halterung oder dergleichen. Wer den kleinen Chip an den Koffer oder Schlüsselbund hängen will, muss auf ergänzend angebotenes Zubehör zurückgreifen. Der Standardpreis von 35 Euro für den AirTag verdoppelt sich auf diese Weise ganz schnell. So bietet Apple die passenden Anhänger für weitere 35 Euro an, nach oben sind dem Ganzen kaum Grenzen gesetzt, so bietet Apple beispielsweise auch einen Gepäckanhänger von Hermès zum Preis von 449 Euro als Zubehör an. Günstiger sind die Lösungen von Drittanbieter wie Belkin, dessen Secure Holder mit Schlüsselanhänger in verschiedenen Farben für 13,95 Euro in den Handel kommt.