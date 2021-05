AirTags-Alternative Chipolo One Spot kann bestellt werden

Mit dem Chipolo One Spot lässt sich jetzt ein weiterer mit Apples „Wo ist?“-App kompatibler Schlüsselanhänger vorbestellen. Die AirTags-Alternative ist einzeln oder im Viererpack erhältlich und soll im Juni ausgeliefert werden.

Der Chipolo One Spot wurde bereits vor der Vorstellung der AirTags gemeinsam mit den ebenfalls mit „Wo ist?“ kompatiblen Produkten von Belkin und VanMoof angekündigt.

Zum Einzelpreis von 30 Euro stellt der Chipolo One Spot eine günstigere Alternative zum AirTag von Apple dar, der zudem ohne Zubehör direkt an einem Schlüsselbund befestigt werden kann. Allerdings steht in Verbindung mit dem Chipolo die auf Apples Ultrabreitband-Integration basierende genaue Gerätesuche nicht zur Verfügung. Die Ortung verläuft ausschließlich über Bluetooth.

Chipolo bietet den One Spot derzeit in Dunkelgrau einzeln zum Preis von 30 Euro oder im Viererpack für 100 Euro zur Vorbestellung an. Beim Kauf eines Viererpacks können Nutzer zudem die Versandkosten sparen.