Corona-Warn-App erzeugt QR-Code mit Schnelltest-Profil

In der neu veröffentlichten Version 2.2.1 der Corona-Warn-App können Nutzer jetzt ein Schnelltest-Profil hinterlegen. Der in diesem Rahmen erstellte QR-Code soll für Zeitersparnis beim Registrieren an Teststellen sorgen verfügen.

Beim Anlegen des persönlichen Schnelltest-Profils werden persönliche Daten wie Adresse und Kontaktmöglichkeiten in der Corona-Warn-App gespeichert und als QR-Code hinterlegt. Anstatt diese Informationen im Rahmen eines Schnelltests manuell einzugeben genügt es dann, wenn der QR-Code von einem teilnehmenden Partner gescannt wird.

Zumindest zu Beginn dürfte die Akzeptanz der QR-Codes bei den Teststellen allerdings noch sehr eingeschränkt sein. Die Entwickler der App zeigen sich jedoch zuversichtlich, dass das Schnelltest-Profil in Zukunft insbesondere von kleineren Partnern, die über nicht über ein eigenes Buchungssystem verfügen, genutzt wird und der Registrierungsprozess dementsprechend einfach und verzögerungsfrei ablaufen kann. Die Funktion steht optional über den Link „Test registrieren“ auf der Startseite der Anwendung zur Verfügung.