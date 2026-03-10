AirTags 2 zum Bestpreis: 4 Stück für 95 Euro

Die aktuelle zweite Generation der AirTags lässt sich bei Amazon zum bisherigen Bestpreis bestellen. Zumindest wenn man sie im Viererpack kauft. Statt regulär 119 Euro bezahlt man im Rahmen der Frühlingsangebote des Versandhändlers gerade nur 95 Euro für vier Stück.

Zum gleichen Preis bekommt man die neuen AirTags momentan auch bei Galaxus. Der mit Amazon konkurrierende Händler hat seinen Preis für das Viererpack aktuell ebenfalls auf 95 Euro angepasst. Dort kann man zudem für 10 Euro weniger auch noch das Vorgängermodell im Ausverkauf erwerben.

Unterschiede zwischen erster und zweiter Generation

Apple hat die zweite Generation der AirTags als erste Hardware-Neuheit im aktuellen Jahr am 26. Januar vorgestellt. Optisch unterscheiden sich die neuen AirTags kaum vom seit 2021 erhältlichen Vorgängermodell. Daher solltet ihr insbesondere bei günstigen Angeboten genau hinschauen. Das neuere Modell erkennt man an der Beschriftung in Großbuchstaben und dem auffällig eingravierten CE-Zeichen.

Mehr Reichweite und Lautstärke

Die mit der zweiten Generation verbundenen Änderungen sind ansonsten äußerlich nicht erkennbar. Apple zufolge wurde die Bluetooth-Reichweite der Geräte verbessert und der integrierte Lautsprecher überarbeitet. Die AirTags der zweiten Generation klingen jetzt hörbar lauter als ihre Vorgänger. Begleitend sollte es laut Apple jetzt auch schwieriger sein, den Lautsprecher zu deaktivieren. Apple hat die AirTags zwar mit der Funktion ausgestattet, akustisch darauf hinzuweisen, wenn sie zum Verfolgen von Personen genutzt werden, mit denen sie nicht verbunden sind. Beim ursprünglichen Modell ließ sich die Warnung jedoch durch einen einfachen Hardware-Eingriff deaktivieren.

Apples AirTags sehen sich mittlerweile mit zahlreichen Billigprodukten konfrontiert, die sich ebenfalls in die „Wo ist?“-App einbinden lassen. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass nur das Original die Nachbereichssuche über Ultrabreitband unterstützt. Hierfür wird allerdings ein iPhone 15 oder neuer vorausgesetzt.