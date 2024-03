AirTag-Verstecke am Fahrrad: Sattelstützen-Reflektor und mehr

Kürzlich haben wir über Fahrradklingeln mit AirTag-Fach berichtet, der Anbieter Stouchi hat einen Fahrradreflektor mit AirTag-Versteck im Programm und bietet diesen aktuell um 20 Prozent im Preis reduziert für 13,60 Euro an. Achtet hier auf den Rabattcoupon, der manuell aktiviert werden muss und hoffentlich noch eine Weile verfügbar ist.

Der AirTag-Reflektor von Stouchi wird an der Sattelstange montiert und unterstützt hier Durchmesser zwischen 25,4 und 31,8 Millimetern. Um die optimale Passform zu bieten und zudem Kratzer und dergleichen an der Stange zu vermeiden, sind drei Hartgummi-ähnliche Abstandshalter aus TPU im Lieferumfang enthalten. Der AirTag wird in einem wasserdichten und durch eine Gummidichtung geschützten Fach untergebracht.

Kombinationen wie die AirTag-Klingel oder jetzt der Reflektor schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Kritiker führen hier immer an, dass Diebe eine solche AirTag-Klingel stets als erstes entfernen, wenn sie ein Fahrrad oder einen E-Scooter klauen. Zum einen ist dies allerdings ein zusätzlicher Zeitaufwand und diese Vorgehensweise setzt zudem voraus, dass die Kriminellen stets über alle möglichen AirTag-Verstecke am Rad informiert sind und diese auch überprüfen.

Vom Trinkflaschenhalter bis zum Gabelrohr

Neben Klingel und Rückstrahler finden sich ja mittlerweile zahlreiche weitere Optionen, um einen AirTag mal mehr und mal weniger unauffällig an einem Fahrrad oder dergleichen zu montieren. Weitere Beispiele wären die Trinkflaschenhalter von Fosien, Sattelhalterungen für den AirTag oder ein Aufsatz für das Gabelrohr.

Wenn ihr Zugriff auf einen 3D-Drucker habt, steht euch ohnehin eine Vielzahl von Vorlagen für AirTag-Halterungen rund ums Fahrrad zur Verfügung, die sich mit minimalem finanziellen Einsatz produzieren lassen. Startet hierfür einfach mal eine Suche auf den einschlägigen Portalen: