Porsche Tycan Turbo GT: Premiere mit Tim Cook und der Vision Pro

Der Apple-Chef Tim Cook überrascht uns mit einem Auftritt bei der Weltpremiere des neuen Porsche Taycan. Anlass ist die Tatsache, dass Porsche eine App für die Apple Vision Pro in Verwendung hat, die nicht nur die Mitarbeitern des Automobilherstellers unterstützen, sondern künftig auch Kunden ein virtuelles Fahrererlebnis ermöglichen soll.

Der heute vorgestellte Taycan Turbo GT ist auf gewöhnlichen Straßen aber definitiv fehl am Platz, Porsche hat sein mit 815 kW beziehungsweise 1.108 PS ausgestattetes dieser Leistung entsprechend auf dem kalifornischen Rennkurs Laguna Seca Racway vorgestellt. Mit einer Rundenzeit von 1:28,28 wurde hier die vorherige Bestzeit für Elektroautos um 2 Sekunden unterboten.

Cook hat seinen Gastauftritt bei Porsche (ab Minute 9:42 im Video) einmal mehr zum Anlass genommen, um auf die mit der Apple Vision Pro verbundenen revolutionären Möglichkeiten in allen Industriebereichen hinzuweisen. Cook führt im Anschluss an die Rekordfahrt ein kurzes Gespräch mit dem Porsche-Chef Oliver Blume, der die Präsentation mithilfe einer Vision Pro und der von seinem Unternehmen für die Apple-Brille konzipierten Race App mitverfolgt hat.

Porsche statt Apple-Auto

Cooks Auftritt im Rahmen der Porsche-Premiere mutet zum aktuellen Zeitpunkt fast schon komisch an. Eben erst hat die Nachricht die Runde gemacht, dass Apple seine Pläne für ein eigenes Auto nach jahrelangen und extrem kostenintensiven Projektarbeiten endgültig über Bord geworfen hat.

Offiziell werden wir von Apple vermutlich nie zu hören bekommen, was genau man in diesem Bereich vorhatte und was der Grund für das Scheitern war. Aus dem Bauch heraus scheint es allerdings kein Fehler, wenn das Unternehmen sein Produktangebot erstmal nicht noch weiter streut. Jetzt schon hat man manchmal den Eindruck, als komme Apple schon in seinen klassischen Unternehmensbereichen nicht mehr mit der Produktpflege hinterher.