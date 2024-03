AirTag in der Fahrradklingel: AirBell erhält Billig-Konkurrenz

Die AirTag-Fahrradklingel AirBell bekommt Konkurrenz. Die von Pearl vertriebene TrackerID-Klingel arbeitet nach dem gleichen Konzept, gefällt uns allerdings längst nicht so gut wie das Original. Angesichts ihres günstigen Preises wollen wir euch die Alternative jedoch nicht vorenthalten.

Das Prinzip der AirTag-Klingeln dürfte bekannt sein. Unter der Glocke ist Platz für einen von Apples Dingefindern und das dezente Versteck am Lenker ermöglicht es, das Fahrrad im Blick zu behalten.

Die hier abgebildete TrackerID-Klingel wird von Pearl zum Preis von 9,99 Euro vertrieben und versteckt einen mit vier Schrauben gesicherten AirTag in ihrem Inneren. Die Glocke erfüllt darüber hinaus natürlich auch ihren eigentlichen Zweck als Fahrradklingel – ganz egal, ob sich ein AirTag darin befindet oder nicht.

AirBell für zwei Lenkergrößen erhältlich

Während wir den Neuzugang von Pearl noch nicht live gesehen haben, können wir von der AirBell bislang nur Gutes berichten. Die Glocke unterscheidet sich optisch kaum von den günstigen Standard-Fahrradglocken, erlaubt es einem verbauten AirTag jedoch zuverlässig seine Position weiterzugeben. Der AirTag wird hierfür mit einem mitgelieferten Spezialwerkzeug in der Glocke verbaut.

Die AirBell-Fahrradklingel selbst ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich, achtetet also darauf, dass ihr die für eure Lenkerstange passende Variante wählt. Wenn ihr bei Amazon bestellt (die Glocke ist da etwas günstiger als über die offizielle Webseite), seht ihr den jeweiligen Lenkerdurchmesser unter der Preisangabe in der Kategorie „Farbe“.

AirBell für 22,2 mm Lenkerdurchmesser = 17,99 Euro

AirBell für 31,8 mm Lenkerdurchmesser = 18,99 Euro

Natürlich ist ein verbauter AirTag alles andere als eine Versicherung gegen den Diebstahl eines Fahrrads. Allerdings gab es mittlerweile etliche Fälle, in denen die Diebe einen versteckten AirTag schlichtweg übersehen haben, was letztendlich ein Wiederauffinden des Diebesguts ermöglicht hat.