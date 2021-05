AirTag-Schlüsselring: Letzte Rückgabe-Chance heute

Grundsätzlich zählen wir eher weniger zu den Typen, die ihre Online-Bestellungen wieder eintüten und mit dem Retouren-Label an Packstation oder Paketshop abgeben. Wir würden uns eher in die Kategorie der Konsumenten einordnen, die sich mit ihren Fehlbestellungen missmutig anfreunden und diese, latent unzufrieden, bis mindestens zum Ende der erwarteten Lebenszeit abtragen bzw. nutzen.

Quer zu den Schlüsseln…

Für Apples offizielle AirTag-Schlüsselanhänger haben wir hier eine Ausnahme gemacht. Beide der früh bestellten 40-Euro-Lederringe befinden sich seit Mitte der Woche wieder auf dem Rückweg in Apples europäischen Distributionsstützpunkt. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass die Schlüsselringe dafür gesorgt haben, dass die AirTags immer quer zu den mitgeführten Schlüsseln hängen und nicht mit ihnen in die selbe Richtung schauen.

Zugegeben, dies hätte uns bereits vor der Bestellung auffallen können, in der hitzigen Schnell-Klick-Phase, in der wenige Nachdenk-Sekunden am Rechner für mehrere Tage Lieferverzögerung sorgen können, haben wir daran jedoch nicht gedacht und auf Apples Händchen für durchdachtes Produktdesign vertraut.

… und 40 Euro teuer

Als sich dann langsam die Kaufreue einstellte, lagen die Anhänger (schon wieder von den Schlüsselringen entfernt) in der Schlüsselschale im Flur. Nach dem prüfenden Kalenderblick und der Erinnerung daran, dass sich Apple die Lederringe 40 Euro hat kosten lassen, sind wir an der Retour nicht vorbeigekommen. Erst recht nicht, nachdem Belkin gezeigt hat, wie man es auch schlauer angehen kann.

Zudem ist die Auswahl an AirTag-Schlüsselanhängern bei Amazon inzwischen riesig geworden.

Eine Alternative von vielen: Belkins Holder

Daher erlauben wir uns diesen Eintrag: Solltet euch ihr zu den frühen Bestellern der AirTag-Schlüsselringe zählen und mit dem Kauf überhaupt nicht zufrieden sein, dann nutzt heute die letzte Chance Apples Retouren-Service an Anspruch zu nehmen und stöbert nach Alternativen.