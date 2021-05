AirPods 3 und Apple Music HiFi: 18. Mai hoch im Kurs

Schon in der kommenden Woche könnte Apple die dritte Generation der drahtlosen AirPods-Kopfhörer und einen Apple-Music-Zugang mit aufgewerteter Audioqualität anbieten. Produkte und Services, die schon länger erwartet werden. Während die Gerüchteküche bislang jedoch auf eine Veröffentlichung der Neuheiten im Umfeld der WWDC-Entwicklerkonferenz am 7. Juni tippte, wirft der YouTuber Luke Miani jetzt den 18. Mai in den Ring.

AirPods bislang: Ein Name, vier verschiedene Varianten

Die Theorie: Wie schon die zweite Generation der regulären AirPods und zuletzt die AirPods Pro soll wohl auch die Verfügbarkeit der dritten AirPods-Generation per einfacher Pressemitteilung in Apples offiziellem Newsroom angekündigt werden.

Mit Apple Music HiFi und iOS 14.6

Zudem soll Apple den verlustfreien Apple-Music-Zugang „Apple Music HiFi“ anbieten und das iOS-Update auf Version 14.6 ausrollen, das sich um die nötige Unterstützung für die neue Hardware und den vermutlich leicht teureren Apple-Music-Zugang kümmern wird.

Sollte Apple die neuen Audio-Angebote bereits in der kommenden Woche abliefern, könnte sich der Konzern im Rahmen der anstehenden Entwicklerkonferenz voll und ganz auf die neuen MacBooks konzentrieren, die in ebenso farbenfrohen Geschmacksrichtungen wie die neuen iMacs angeboten werden sollen.

Mischung aus regulärem und Pro-Modell

Dem Vernehmen nach soll die dritte Generation der AirPods etwas kleiner ausfallen als bislang und sich optisch eher an den AirPods Pro orientieren. Technisch soll die aktive Geräuschunterdrückung jedoch den Pro-Modellen vorbehalten bleiben. Zuletzt machten mehrfach Fotos und auch Renderings die Runde, die Produktionsexemplare der dritten AirPods-Generation zeigen sollten.

Diese bildeten häufig Ohrhörer ab, die wie die AirPods Pro ohne Gummi-Aufsätze aussahen. Ob diese Abbildungen authentisch waren wissen wir vielleicht schon am kommenden Dienstag.